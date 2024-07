Το Ισραήλ απορρίπτει τη συμφωνία των Παλαιστινίων και συνεχίζει τη σφαγή τους

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε χθες Τρίτη τη συμφωνία 14 παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίπαλων για δεκαετίες παρατάξεων Χαμάς και Φάταχ, που προβλέπει τον σχηματισμό κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» στα παλαιστινιακά εδάφη αφού τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας – όπου χιλιάδες κάτοικοι συνεχίζουν να φεύγουν, να εγκαταλείπουν τις εστίες τους σε τομείς που υφίστανται βομβαρδισμούς από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (στη φωτογραφία από βίντεο της Στρατιωτικής Πτέρυγας της Χαμάς/ via Reuters, επάνω, πλήγμα σε ισραηλινό τανκ στη Ράφα).

«Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο, διότι η Χαμάς θα συντριβεί και ο (ηγέτης της Φάταχ, Μαχμούντ) Αμπάς θα κοιτάει τη Γάζα από μακριά», διεμήνυσε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατς, η χώρα του οποίου κατέχει τη Δυτική Οχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ από το 1967 και συνεχίζει τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

«Εχουμε φθάσει σε σημείο που θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε»

Palestinians transport the bodies of three young men from Rafah to a hospital in Khan Younis. pic.twitter.com/GIIUchXdU4 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 21, 2024

«Αντί ν’ απορρίψει την τρομοκρατία, ο Μαχμούντ Αμπάς αγκαλιάζει τους δολοφόνους», εξανέστη ο κ. Κατς.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει ορκιστεί ν’ αφανίσει τη Χαμάς και αρνείται να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον μικρό θύλακο προτού εξαρθρωθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο πήρε την εξουσία σ’ αυτόν το 2007, δυο χρόνια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή που κατείχαν για 38 χρόνια.

Συμφωνία στο Πεκίνο

Στο Πεκίνο, η Χαμάς ανακοίνωσε χθες πως υπέγραψε συμφωνία με άλλες δεκατρείς παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Φάταχ.

The Palestinian factions Hamas and Fatah signed a declaration in Beijing on ending the schism and strengthening Palestinian unity, reports.

🇨🇳 Chinese Foreign Minister Wang Yi attended the signing ceremony. pic.twitter.com/J44Gm9TOLv — S p r i n t e r (@SprinterFamily) July 23, 2024

Το κείμενο αναφέρεται σε «προσωρινή κυβέρνηση εθνικής εθνότητας», κατόπιν συμφωνίας ανάμεσά τους, που θα ασκεί «τις εξουσίες της σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη»: τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Οχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Σημαντικό βήμα»

Η Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον κ. Αμπάς, με έδρα τη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης, εξήρε τη συμφωνία αυτή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τη χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα» προς την εγκαθίδρυση «ανεξάρτητου» παλαιστινιακού κράτους.

🔴 ⚡ The occupation completely demolished the entrance to the Rafah crossing and now they are bragging about the destruction and they are publishing it on their pages and the point of this clip is that they managed to erase Palestine completely. pic.twitter.com/lEN6OEVjop — מרדכי קלומפס Mordechai Klompas (@MordechaiKlompa) July 22, 2024

Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Η Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ενέκρινε σε ψηφοφορία της τη 18η Ιουλίου κείμενο κατά της δημιουργίας τέτοιου κράτους.

Ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ

Σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο κ. Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει απόψε ομιλία ενώπιον της ολομέλειας του αμερικανικού Κογκρέσου, προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — η κυρία Χάρις και ο κ. Τραμπ αναμένεται ν’ αναμετρηθούν στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο κυριότερος σύμμαχος και προμηθευτής στρατιωτικού υλικού του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, η Ουάσιγκτον, δυσκολεύεται να κρύψει τον εκνευρισμό της τους τελευταίους μήνες για τις συνέπειες των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας δημόσια στην ανάγκη να προστατεύονται οι άμαχοι και να εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο θύλακο, ο πληθυσμός του οποίου απειλείται να λιμοκτονήσει, όπως προειδοποιεί μήνες τώρα ο ΟΗΕ.

⚡️ Al-Qassam Brigades: Targeting enemy vehicles and forces in Rafah. pic.twitter.com/AgsdGGdNc1 — Warfare Analysis (@warfareanalysis) July 22, 2024

Την 7η Οκτωβρίου, μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

«Υπεκφεύγει»

Αλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 116 εξακολουθούν να κρατούνται στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, πλην όμως 44 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στις ισραηλινές αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.090 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

China has quietly been working on the impossible — UNITING all the Palestinian factions, including Hamas and Fatah.

The “Beijing Declaration” is the most hopeful event for Palestine in decades.

Gaza will be rebuilt and then united with West Bank & Al Quds.#Palestinian #Beijing pic.twitter.com/Mu91td3avI — China Perspective (@China_Fact) July 23, 2024

Σε συνεργασία με το Κατάρ και την Αίγυπτο, η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις προσπάθειες για να ξαναρχίσουν οι μαραθώνιες έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στον θύλακο και παλαιστίνιων κρατούμενων σε ισραηλινές φυλακές. Ισραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται μεθαύριο Πέμπτη στη Ντόχα.

Hundreds of families were forced to sleep in the streets and the yards of Naser hospital after they were forcibly displaced from the east of Khan Younis pic.twitter.com/4fkVVBzLr9 — Emelia 🇸🇪🇦🇹 (@Bernadotte22) July 23, 2024

«Υπογράψτε συμφωνία»

Στέλεχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, σχολίασε ωστόσο μιλώντας χθες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν βλέπει καμιά αλλαγή στη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης, παρά τις δηλώσεις του κ. Νετανιάχου πως μπορεί να «είναι κοντά» συμφωνία: «Ο Νετανιάχου απλούστατα υπεκφεύγει και στέλνει αντιπροσωπείες για να καλμάρει την οργή των οικογενειών των ισραηλινών αιχμαλώτων», έκρινε.

Συνεχίζοντας ν’ ασκούν πίεση στην κυβέρνησή τους, Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη το βράδυ στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας διευθέτηση που θα εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων. «Υπογράψτε συμφωνία», διάβαζε κανείς στα πλακάτ.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχιζαν τις επιχειρήσεις τους, ακόμη και σε περιοχές όπου διαβεβαίωναν πως είχαν καταστρέψει τις μονάδες του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, κινήματος που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Συνεχίζει τις σφαγές

Νέοι βομβαρδισμοί έπληξαν χθες τη Χαν Γιούνις και τη Ράφα (νότια), όπως και την Τζαμπάλια και την πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Over 60 Palestinians were killed by the Israeli occupation forces after they invaded the eastern regions of Khan Younis. pic.twitter.com/Vuu2DuXXXY — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 22, 2024

Στην αρχή της εβδομάδας, ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων από την ανατολική Χαν Γιούνις — απ’ όπου αποχώρησε μόλις στις αρχές Απριλίου —, ενόψει νέας επιχείρησης «εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων», έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του εδάφους του Ισραήλ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή από προχθές Δευτέρα.

«Εκτοπιστήκαμε τόσες φορές που έχω χάσει το μέτρημα», έλεγε κάτοικος της Χαν Γιούνις. «Εχουμε φθάσει σε σημείο που θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε», πέταξε με πικρία Παλαιστίνια καθώς έφευγε.

Εκτοπισμοί

Εκατοντάδες άμαχοι έφευγαν επίσης από την Μπουρέιτζ, όπου επίσης εκδόθηκε διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων — με τα πόδια, με οχήματα, με κάρα που τράβαγαν γαϊδούρια.

Just minutes after ordering civilians to evacuate Khan Younis in Gaza, Israeli launched brutal airstrikes on the same area, leaving displaced Palestinians with no time to flee. Look at all those children running for their life. This is not a war. This is a genocide. pic.twitter.com/DYTWuuHSLg — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 22, 2024

Ο πόλεμος ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας να εκτοπιστούν, την ώρα που σύμφωνα με τον ΟΗΕ δεν υπάρχει καμιά ασφαλής τοποθεσία στον θύλακο.

Ανησυχούν για επιδημίες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει πως τον ανησυχεί το ενδεχόμενο ξεσπάσματος επιδημιών στη Γάζα, απ’ όπου τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι χρειάζονται άμεση ιατρική διακομιδή εκτός του θύλακα, καθώς λείπουν τα πάντα.

Πηγή: ΑΠΕ