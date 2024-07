Το Ισραήλ υπέγραψε με αίμα και θρήνο άλλη μια σφαγή στη Χαν Γιούνις

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εβδομήντα Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, απ’ όπου χιλιάδες πανικόβλητοι άμαχοι έφυγαν ξανά, μετά τη διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης που εκδόθηκε το πρωί χθες Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που διανύει τη 291η ημέρα του, μαίνεται, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αφίχθη στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, προτού εκφωνήσει ομιλία αύριο ενώπιον της ολομέλειας του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Υπάρχουν μάρτυρες στους δρόμους. Η Γάζα τέλειωσε. Η Γάζα είναι νεκρή. Δεν απομένει τίποτα. Αρκετά»

Αναχωρώντας από το Ισραήλ, χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την επίσκεψη, σε συγκυρία «μεγάλης πολιτικής αβεβαιότητας», μετά την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα τον Νοέμβριο.

Ο κυριότερος σύμμαχος και προμηθευτής στρατιωτικού υλικού του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, η κυβέρνηση Μπάιντεν, μετά βίας κρύβει τον εκνευρισμό της τους τελευταίους μήνες για τις συνέπειες των επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας που εξαπολύθηκαν σε αντίποινα για την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου, επιμένοντας δημόσια στην ανάγκη να προστατεύονται οι άμαχοι και να εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο θύλακο.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων εννέα και πλέον μηνών εναντίον της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων επαναλαμβάνονται ιδίως σε τομείς που ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωνε πως είχε θέσει υπό τον έλεγχό του.

Τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι πάνω από 200 τραυματίστηκαν σε «επιθέσεις της κατοχής» — του Ισραήλ — στη Χαν Γιούνις «από το πρωί», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης υπό τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Κράταγε το άψυχο σώμα νηπίου…

Οταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο, ο ισραηλινός στρατός δεν αντέδρασε. Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, διαβεβαίωνε πως η αεροπορία και άρματα μάχης «βομβάρδισαν και εξάλειψαν τρομοκράτες» στον τομέα αυτό.

Μπροστά στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, όπου διακομίστηκαν νεκροί και τραυματίες, εκτυλίσσονταν σπαρακτικές σκηνές, υπό τα βλέμματα του νοσηλευτικού προσωπικού, που αδυνατούσε να αντεπεξέλθει: άνδρας κράταγε το άψυχο σώμα νηπίου ουρλιάζοντας· γυναίκα κατέρρεε από τη συναισθηματική φόρτιση· αιμόφυρτοι νεαροί παρακολουθούσαν βλοσυροί.

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε στις αρχές Απριλίου από τη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη του νότιου τμήματος του παλαιστινιακού θυλάκου, τονίζοντας πως πέτυχε τους στόχους του, έπειτα από πολύμηνους βομβαρδισμούς και μάχες εκ του συστάδην με μέλη της Χαμάς, παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση.

Ομως χθες το πρωί διέταξε τον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει εσπευσμένα την ανατολική Χαν Γιούνις, διαμηνύοντας πως ετοιμαζόταν για «επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων», έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από εκεί εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Ετοιμάζαμε πρωινό» όταν ξαφνικά «έπεσαν οβίδες, κατόπιν προειδοποιητικά φυλλάδια», αφηγήθηκε ο Χασάν Κουντάι, που αναγκάστηκε να πάρει την οικογένειά του και να φύγουν, όπως χιλιάδες άλλοι άμαχοι.

«Υπάρχουν μάρτυρες (που κείτονται) στους δρόμους. Η Γάζα τέλειωσε. Η Γάζα είναι νεκρή. Δεν απομένει τίποτα. Αρκετά», πρόσθεσε.

«Στον δρόμο» ξανά

Ο Γιούσεφ Αμπού Τάιμα, εκτοπισμένος για τέταρτη φορά, δυσκολευόταν να βρει λόγια. «Θα ζήσουμε στον δρόμο» ξανά, «είμαστε εξαντλημένοι, δεν αντέχουμε άλλους εκτοπισμούς», είπε.

Την 7η Οκτωβρίου, μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν σε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Αλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους οι 116 εξακολουθούν να κρατούνται στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, πλην όμως 44 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στις αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που ακολούθησαν στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Χθες, το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανισθέντων ανακοίνωσε τους θανάτους άλλων δυο ανδρών που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου, του Γιαγκέβ Μπουχσετάβ, 35 ετών, και του Αλεξ Ντάνσιγκ, 76 ετών.

Οι θάνατοι αυτοί «υπενθυμίζουν πόσο επείγον» είναι να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, τόνισε το Φόρουμ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το πώς σκοτώθηκαν.

Μέτωπα Χούθι και Χεζμπολάχ

Σε συνεργασία με το Κατάρ και την Αίγυπτο, η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις προσπάθειες για να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στον θύλακο και παλαιστίνιων κρατούμενων σε ισραηλινές φυλακές.

Ισραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται μεθαύριο Πέμπτη στη Ντόχα, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενημερωμένη σχετικά.

Σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, αντιμέτωπους με ανθρωπιστική καταστροφή και απειλούμενους από λιμό σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης και η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχοι της Χαμάς και του Ιράν, ορκισμένοι εχθροί του Ισραήλ, έχουν ανοίξει χωριστά μέτωπα.

Το Σάββατο, την επομένη φονικής επίθεσης των Χούθι με drone στο Τελ Αβίβ, η αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε το λιμάνι Χοντάιντα, στη δυτική Υεμένη, στα χέρια των ανταρτών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να καταστραφούν υποδομές, ιδίως εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Πηγή: ΑΠΕ