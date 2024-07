Για επίθεση σε θέσεις των Χούθι στην περιοχή Χάτζα στη βορειοδυτική πλευρά της Υεμένης κάνει λόγο το κανάλι Αλ-Μασίρα που πρόσκειται στην αντάρτικη οργάνωση.

Η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την επίθεση με drone από τους Χούθι στο Τελ Αβίβ που άφησε πίσω της έναν νεκρό και τραυματίες.

Από την πρώτη στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ είχε ανακοινώσει ότι δεσμεύεται ότι θα υπάρξει «αποφασιστική» απάντηση.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι χθες Σάββατο ότι μαχητικά αεροσκάφη τους έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης το Σάββατο.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την ενέργεια «άμεση απάντηση» στον θάνατο του 50χρονου Ισραηλινού στην επίθεση με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι στο Τελ Αβίβ.

After 9 months of continuous aerial attacks by the Houthis in Yemen toward Israel, IAF fighter jets conducted an extensive operational strike over 1,800km away against Houthi terrorist military targets in the area of Al Hudaydah Port in Yemen. This port serves as an entryway for… pic.twitter.com/AGJpjsyfs5

