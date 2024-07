Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα, Γιαχία Σάρια, ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα με ανάρτησή του στο X ότι πρόκειται να προβούν σε «σημαντική δήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης τις επόμενες ώρες για πετυχημένη στρατιωτική επιχείρηση στην κατεχόμενη Παλαιστίνη».

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθαν, προσθέτοντας ότι «η συγκεκριμένη επιχείρηση, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν, είχε στόχο το Τελ Αβίβ».

Φωτογραφίες που έχουν ανέβει στο X δείχνουν συντρίμμια από μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ για έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κάνουν λόγο τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

NEW — the #Houthis are expected to issue a public statement in the coming hours, regarding a «qualitative military operation.»

BUT, the #Houthis longest-range UAS is 1,500km — and #TelAviv is ~2,200km away. pic.twitter.com/Nm1H7fzIvo

— Charles Lister (@Charles_Lister) July 19, 2024