Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε χθες την καταστροφή δυο μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχημάτων (UAVs) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, ενός μη επανδρωμένου τηλεκατευθυνόμενου σκάφους επιφανείας (USV) στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ακόμη ενός UAV σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην Υεμένη (στη φωτογραφία αρχείου από Petty Officer 2nd Class Aaron Lau/US Navy, επάνω, εκτόξευση πυραύλου από αντιτορπιλικό των ΗΠΑ κατά στόχων των Χούθι).

July 14 U.S. Central Command Update ⁰⁰In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) over the Red Sea and one uncrewed surface vessel (USV) in the Red Sea. ⁰⁰USCENTCOM forces also… pic.twitter.com/P2zB0w3ehm

