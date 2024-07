Κίμπερλι Τσιτλ: Η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ «κόκκινο πανί» για τους Ρεπουμπλικανούς

Εν μέσω ενός οργίου θεωριών συνωμοσίας γύρω από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα των ΗΠΑ, υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν.

Αφορά στα τραγικά κενά ασφαλείας στην υπαίρθια προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανού προεδρικού υποψηφίου, τα οποία άφησε να χάσκουν στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια η Μυστική Υπηρεσία.

Ήτοι η ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας πολιτικών προσώπων, η οποία τώρα ανταλλάσσει κατηγορίες με την τοπική αστυνομία στο Μπάτλερ ως προς το ποιός έπρεπε να κάνει τι, πότε και σε ποια περίμετρο.

Ήταν στο φόντο αυτής της χαοτικής συνεννόησης, συντονισμού και επικοινωνίας, η οποία θύμιζε «σπασμένο τηλέφωνο», μέσα στο οποίο έδρασε ανενόχλητος ο 20χρονος επίδοξος δολοφόνος του Τραμπ, Τόμας Μάθιου Κρουκς.

Σκαρφάλωσε με σκάλα στην οροφή ενός συγκροτήματος αποθηκών, σε απόσταση μόλις 130 μέτρων από το βήμα της προεκλογικής συγκέντρωσης, και άνοιξε με ημιαυτόματο όπλο πυρ κατά του πρώην και πιθανότητα επόμενου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τελικά γλύτωσε από καθαρή τύχη.

Υποτίθεται, μάλιστα, ότι η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη ενισχυθεί κατόπιν πληροφοριών περί ιρανικής απειλής σε βάρος του -κάτι που διέψευσε η Τεχεράνη και σε κάθε περίπτωση δεν σχετίζεται με την απόπειρα δολοφονίας.

Η επίθεση «δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ», «ήταν απαράδεκτο» και «η ευθύνη σταματά σε εμένα», τόνισε στο δίκτυο ABC η 53χρονη διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας, Κίμπερλι Τσιτλ.

Όμως προκάλεσε νέο σάλο με την αιτιολογία ότι δεν είχε τοποθετηθεί ελεύθερος σκοπευτής στην οροφή της αποθήκης -εκεί όπου σκαρφάλωσε ο δράστης- επειδή «η στέγη είναι επικλινής».

«Υπήρχε ένας παράγοντας ασφαλείας να ληφθεί υπόψη», ανέφερε ατάραχη η Τσιτλ.

«Έτσι ελήφθη η απόφαση να ασφαλίσουμε το κτίριο εσωτερικά»…

US Secret Service Director Blames ‘Sloped Roof’ for Security Failure

It turns out that the roof’s slope was a less than 10 degrees — hardly cause for concern.

This excuse alone PROVES Kimberly Cheatle’s incompetence. She must be fired immediately.

“That building in particular… pic.twitter.com/boMaUW7tB7

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 16, 2024