Λίγο μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016, ο Oskar Eustis, ένα από τα πιο επιτυχημένα θεατρικά στελέχη της Νέας Υόρκης, ήξερε τι ήθελε να κάνει.

Θα σκηνοθετούσε μια παραγωγή του έργου του Σαίξπηρ «Ιούλιος Καίσαρας» του 1599 – ένα αριστούργημα που, μεταξύ άλλων, προειδοποιεί έντονα όσους ασκούν πολιτική βία, ακόμη και αν φορούν τον μανδύα του πατριώτη, για τη ματαιότητα των πράξεών τους-, με τον πρωταγωνιστή (Γκρεγκ Χένρυ) να είναι ένα προκλητικό αλλά ανακριβές ομοίωμα του πρώην προέδρου Τραμπ.

Ο Eustis δεν ήταν ο μόνος. Σε όλη τη χώρα, από την Οκλαχόμα έως το Όρεγκον, τα θέατρα ανέβασαν τον «Ιούλιο Καίσαρα» ως έναν τρόπο να καταπιαστούν με την πολιτική, την εξουσία, τη δημοκρατία και τον αυταρχισμό σε μια στιγμή που ένας λαϊκιστής ηγέτης έχει μετακομίσει στον Λευκό Οίκο.

Οι περισσότερες από τις παραστάσεις πραγματοποιούνταν χωρίς απρόοπτα, αλλά η παράσταση του κ. Eustis, έσπειρε θύελλα από τότε που ένα παράνομο βίντεο με τη δολοφονία του Καίσαρα (ο οποίος έμοιαζε με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ), άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και κάποιοι που είχαν δει την παράσταση άρχισαν να διαμαρτύρονται.

Αυτό ώθησε τον Eustis να αφιερώσει την ομιλία του στην πρεμιέρα σε μια πλήρη υπεράσπιση της αποστολής του θεάτρου, την οποία προέτρεψε τους θεατές στο υπαίθριο θέατρο Delacorte να καταγράψουν με τα κινητά τους και να μοιραστούν. «Συχνά αυτό που αποκαλύπτουμε είναι ενοχλητικά, ανατρεπτικά, προκλητικά πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Αυτή είναι η δουλειά μας».

Η σύγκρουση μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ και ενός εμβληματικού καλλιτεχνικού ιδρύματος του Μανχάταν για το τι είδους τέχνη είναι κατάλληλη ήταν αναπόφευκτη. Το Public Theater είναι η γενέτειρα του «Hair» (το αντιπολεμικό μιούζικαλ της εποχής του Βιετνάμ) και του «Hamilton» (το χιπ-χοπ μιούζικαλ που τιμά τους μετανάστες). Και ο Eustis, ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής του Public, είναι ένας απροκάλυπτα αριστερός θεατρικός δημιουργός που πιστεύει στην αξία της προκλητικής τέχνης.

A brief clip of remarks from Oskar Eustis before the show begins. Happy opening, JULIUS CAESAR. pic.twitter.com/84zx8KgvxN

— The Public Theater (@PublicTheaterNY) June 13, 2017