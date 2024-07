Ο Έλον Μασκ εκφράζει την στήριξή του στον Τραμπ για την απόπειρα εναντίον του

Στιγμές μετά από αυτό που φαίνεται ως μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και υποψήφιου για την προεδρία των ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ με ανάρτηση στο Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, ανακοίνωσε ότι «Υποστηρίζω πλήρως τον πρόεδρο Τραμπ και εύχομαι για την ταχεία ανάρρωσή του».

Από τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας ο πρέοδρος Τραμπ δεν φέρεται να έχει υποστεί άλλο τραυματισμό από αυτόν στο δεξί του αυτί. Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά στην υγεία του.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν φεύγοντας από μια εκκλησία στην οποία παρευρέθηκε, έδειξε πως είναι ενήμερος για το χτύπημα ως συμωάν αλλά δεν έχει καμία πληροφόρηση από τις μυστικές υπηρεσίες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε και αυτός με την σειρά του πως είναι ανοιχτή έρευνα των μυστικών υπηρεσιών.

President Biden leaving church in Rehoboth today — when asked if he had been briefed on shooting at Trump rally, he said no. pic.twitter.com/dC6Gls6kaq

— Beiyi Seow (@beiyis) July 13, 2024