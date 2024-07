Στη Μπάγερν ο Παλίνια με μεταγραφή-ρεκόρ για τη Φούλαμ

Έτοιμη να ολοκληρώσει μία μεγάλη μεταγραφή είναι η Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί τα βρήκαν σε όλα με την Φούλαμ για την αγορά του Ζοάο Παλίνια, κι έτσι είναι κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Πορτογάλο διεθνή άσο. Ο 28χρονος αμυντικός μέσος, ο οποίος αυτή την στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία με την εθνική Πορτογαλίας, έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με την ομάδα του Μονάχου, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει φτάσει σε deal και με τους Λονδρέζους.

Μάλιστα, ο αγγλικός σύλλογος θα βάλει στα ταμεία του 51 εκατ. ευρώ (+5 εκατ. ακόμα που αναμένεται να προστεθούν με τη μορφή μπόνους), ποσό που είναι το μεγαλύτερο που θα έχει λάβει από πώληση ενός ποδοσφαιριστή, σε ολόκληρη την ιστορία τους!

Ο Παλίνια εντάχθηκε στους Λονδρέζους το καλοκαίρι του 2022, όταν τον απέκτησαν έναντι 22 εκατ. ευρώ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας έκτοτε πραγματοποιήσει 79 εμφανίσεις.

Η Μπάγερν είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Παλίνια και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η Φούλαμ είχε αρνηθεί καθώς ήταν οι τελευταίες μέρες του μεταγραφικού «παραθύρου» και δεν μπορούσε να βρει αντικαταστάτη.

🚨🔴 Exclusive | It’s almost a DONE DEAL now: João #Palhinha will join FC Bayern!

Only small details to be clarified between Bayern and Fulham now ✔️@SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/YNKskeIswp

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2024