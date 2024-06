Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν δύο γονείς στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν ενώ βρίσκονταν έξω για να δειπνήσουν είδαν από την κάμερα παρακολούθησης του σπιτιού τους —η οποία είναι συνδεδεμένη στα κινητά τους— τρεις ληστές να μπαίνουν μέσα.

Εκείνο το βράδυ, της 12ης Ιουνίου ο Angelo Rodriguez και η σύζυγός του είχαν αποφασίσει να βγουν, αφήνοντας τα δύο παιδιά τους με την babysitter.

Η έξοδός τους πήρε ανατριχιαστική τροπή όταν ξαφνικά είδαν έναν άντρα, που έμοιαζε με διανομέα να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού τους και να χτυπά το κουδούνι. Όταν η babysitter του άνοιξε εκείνος εισήλθε στο σπίτι διά της βίας και αμέσως μετά ακολούθησαν ακόμη δύο ένοπλοι άντρες.

Το ζευγάρι σοκαρισμένο με τα όσα έβλεπε κάλεσε αμέσως την Άμεση Δράση.

Οι ληστές κατάφεραν να αρπάξουν μετρητά και κοσμήματα ενώ φέρεται να επιτέθηκαν και στα δύο παιδιά, τον 6χρονο γιο τους και την έφηβη κόρη τους, την οποία μάλιστα φέρεται να παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Και οι δυο τους έφεραν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα που ερευνά την υπόθεση εκτιμά ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση στην οικία των Rodriguez.

Το συμβάν έχει κλονίσει την οικογένεια.

«Η γυναίκα μου δεν θέλει να βγει έξω, δεν θέλει να φάει. Η κόρη μου δεν βγαίνει από το δωμάτιό της», δήλωσε ο Angelo Rodriguez.

Από τότε η αστυνομία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση για πιθανούς κλέφτες που παριστάνουν τους διανομείς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας στο X:

#APDAlert APD is investigating a home invasion and armed robbery from Wednesday that began after several individuals claimed to be delivery workers.

They were dressed in construction vests and claimed they were there to drop a package off. The suspects were holding a package and… pic.twitter.com/0G5aJo1cYR

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) June 14, 2024