Βγήκε να ποτίσει και είδε αεροσκάφος να συντρίβεται έξω από το σπίτι του γείτονα

Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή κατά την αναγκαστική προσγείωση που επιχείρησε ο πιλότος σε δρόμο της πόλης Αρβάντα του Κολοράντο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος Beechcraft 35 συνετρίβη γύρω στις 9:30 το πρωί (τοπική ώρα) στον κήπο σπιτιού της Αρβάντα, μιας πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από το Ντένβερ – την πρωτεύουσα αυτής της αμερικανικής πολιτείας –, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Hours after Arvada plane crash, it is back on fire. The perimeter had been taken down and news crews, public are extremely close. Lots of thick smoke just filled the air pic.twitter.com/WDy04ddoZk

— Ashley Michels (@ReporterAshley) June 7, 2024