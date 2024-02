Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ληστές «αδειάζουν» πανάκριβο κατάστημα στη Νέα Υόρκη

Τρεις ληστές, δύο άνδρες και μία γυναίκα αναζητά η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Οι αρχές τους αναζητούν, διότι μπήκαν σε ένα υπερπολυτελές κατάστημα στο Μανχάταν το Σαββατοκύριακο και έκλεψαν εμπορεύματα αξίας χιλιάδων δολαρίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το NBC, οι τρεις ληστές διέφυγαν με πολυτελή προϊόντα αξίας περίπου 50.000 δολαρίων από το κατάστημα Gucci στη συνοικία Meatpacking District στη West 14th Street γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο βίντεο που κατέγραψε η καμερα ασφαλείας φαίνεται ότι δύο μασκοφόροι ύποπτοι εισέρχονται στο κατάστημα με τον έναν από αυτούς να έχει όπλο, ενώ είπαν στους ανθρώπους που βρίσκονται στο κατάστημα να πέσουν στο πάτωμα.

Κατόπιν τούτου, οι δύο ληστές, φαίνονται στο βίντεο, να φεύγουν με πολυτελείς τσάντες, πολλά γυαλιά ηλίου και άλλα αντικείμενα που έπεσαν στα χέρια τους – συμπεριλαμβανομένων ακόμα και αποσκευών.

Η γυναίκα δε, σύμφωνα με την αστυνομία, εθεάθη απ’ έξω να επιδεικνύει υποτίθεται όπλο, ενώ η ληστεία γινόταν μέσα στο κατάστημα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ληστές διέφυγαν με ένα μαύρο Honda CRV με κατεύθυνση προς το Νιου Τζέρσεϊ μέσω της σήραγγας Λίνκολν.

Σημειώνεται ότι η έρευνα συνεχίζεται, καθώς η αστυνομία προσπαθεί να βρεις τους ληστές. Οι ντετέκτιβ εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμμορία να βρίσκεται πίσω από παρόμοιες ληστείες σε άλλες πολιτείες.

Armed robbers rob a Gucci store in New York in broad daylight, making off with merchandise valued at $50,000.

Gucci’s parent company, Kering, has supported and donated to anti-police organizations that promote defunding the police and freeing criminals. pic.twitter.com/hmaeP03Lof

— Wall Street Cartel (@wallstreetcrtl) February 20, 2024