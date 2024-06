Πώς η Ιαπωνία σχεδιάζει να λύσει την υπογεννητικότητα

Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας συρρικνώνεται ραγδαία, καθώς ο δείκτης γονιμότητας αγγίζει νέο ιστορικό χαμηλό. Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει την τάση, λαμβάνει διάφορα μέτρα για να ενθαρρύνει τους πολίτες να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά.

Για όγδοη συνεχή χρονιά, η χώρα βιώνει πτώση στον αριθμό των γεννήσεων, ενώ παράλληλα ο αριθμός των θανάτων διπλασιάζεται. Η δημογραφική κρίση βαθαίνει, φέρνοντας στο προσκήνιο ολοένα και πιο έντονα τα προβλήματα που σχετίζονται με το γήρανση του πληθυσμού.

Όπως αναφέρει το CNN, πέρυσι καταγράφηκαν μόνο 727.277 γεννήσεις στην Ιαπωνία των 123,9 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας, ενώ το ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε από 1,26 σε 1,20, τη στιγμή που για να παραμείνει ένας πληθυσμός σταθερός, χρειάζεται ένα ποσοστό γονιμότητας 2,1.

Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού, με μεγάλο ποσοστό παιδιών και νεαρών ενηλίκων, όπως παρατηρείται στην Ινδία και σε πολλές χώρες της Αφρικής.

Η μείωση του πληθυσμού στην Ιαπωνία επιταχύνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό των θανάτων να υπερτερεί σταθερά των γεννήσεων, οδηγώντας σε μια διαρκή συρρίκνωση του πληθυσμού.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο ολοένα και πιο έντονα ανησυχητικές συνέπειες για το εργατικό δυναμικό, την οικονομία, το σύστημα πρόνοιας και τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Σημειώνεται ότι το 2023 η Ιαπωνία κατέγραψε 1,57 εκατομμύρια θανάτους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, που είναι υπερδιπλάσιος αριθμός από αυτόν των γεννήσεων.

Η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει κάθε τρόπο για να αμβλύνει τις επιπτώσεις που προκαλεί η υπογεννητικότητα, είτε μέσω πρωτοβουλιών όπως η επέκταση των εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών, η προσφορά επιδοτήσεων στέγασης στους γονείς και, σε ορισμένες πόλεις, ακόμη και η πληρωμή ζευγαριών για να αποκτήσουν παιδιά, ενώ η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο θα λανσάρει φέτος το καλοκαίρι ακόμη ένα εργαλείο που πιστεύεται ότι θα δώσει τη λύση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, στο Τόκιο θα λανσαριστεί μία εφαρμογή γνωριμιών, ένα «πρώτο βήμα «για να «ξεκινήσετε το κυνήγι του γάμου», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της εφαρμογής, προσθέτοντας ότι το σύστημα AI-matchmaking παρέχεται από τη Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο.

Οι χρήστες καλούνται να κάνουν ένα «διαγνωστικό τεστ αξιών», ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα να βάλουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού συντρόφου.

Επίσης, οι χρήστες πρέπει να είναι ανύπαντροι, άνω των 18 ετών «με επιθυμία να παντρευτούν» και να ζουν ή να εργάζονται στο Τόκιο.

Όπως αναφέρεται: «Με βάση τις αξίες σας και τις αξίες που αναζητάτε σε έναν σύντροφο, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με τη διενέργεια ενός διαγνωστικού τεστ, η τεχνητή νοημοσύνη θα σας συστήσει ένα συμβατό άτομο. Αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο από την εμφάνιση ή τις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες συναντήσεις».

Πάντως, η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει κεντρίσει την προσοχή ακόμη και του Έλον Μασκ, ο οποίος έγραψε στο X: «Χαίρομαι που η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αναγνωρίζει τη σημασία αυτού του θέματος. Αν δεν ληφθούν ριζικά μέτρα, η Ιαπωνία και πολλές άλλες χώρες θα εξαφανιστούν».

Twice as many people died in Japan last year as were born. Population freefall.

Rest of the world is trending to follow.https://t.co/JDHiFviua5

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2023