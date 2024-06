Αυτά τα 3 τρόφιμα είναι το ιδανικό γεύμα του καλοκαιριού

Αν υπήρχε ένα «it girl» φαγητό του καλοκαιριού, φέτος, μια σαλάτα Caesar, πατάτες τηγανιτές και ένα dry martini θα εξασφάλιζαν εύκολα τη θέση.

Όπως λέει ένα viral meme για την παραγγελία στο εστιατόριο: «Έχεις κατάθλιψη ή απλά χρειάζεσαι ένα dry martini, μια σαλάτα Caesar και μια μερίδα πατάτες;».

Μερικές φορές, οι άνθρωποι αντικαθιστούν μια κόκα-κόλα διαίτης ή μια κανονική κόκα-κόλα, αλλά η αλμυρή, γεμάτη umami Caesar και η λιπαρή νοστιμιά των τηγανητών πατατών είναι πάντα η βάση του γεύματος.

«Το νέο live laugh love μόλις έσκασε», αστειεύτηκε η συγγραφέας του Vox, Rebecca Jennings, σχετικά με το meme την περασμένη εβδομάδα στο X, την πλατφόρμα που παλαιότερα ήταν γνωστή ως Twitter.

Στο TikTok, μια αναζήτηση για «σαλάτα Caesar και πατάτες τηγανιτές» καταλήγει σε περισσότερες από 60,3 εκατομμύρια αναρτήσεις με άτομα – κυρίως νεαρές γυναίκες – που εξυμνούν το «ελίτ» γεύμα: «Η γυναικεία ανάγκη να πάρεις μια σαλάτα Caesar με τηγανητές πατάτες», λέει μια γυναίκα ενώ τρώει σε ένα βίντεο που έχει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές.

«Χρειάζομαι ένα espresso martini, σαλάτα Caesar, πατάτες με τρούφα και ένα φιλί στο μέτωπο με 10.000 δολάρια και μερικές παιώνιες στο πλάι. Τίποτα πολύ τρελό», αστειεύεται μια άλλη γυναίκα στο X.

Σε κάποιο βαθμό, είναι η συνέχεια του Girl Dinner, της τάσης από πέρυσι, κατά την οποία οι γυναίκες «ένωσαν» μερικά είδη – μια μικρή φέτα παρμεζάνα reggiano, μερικές ελιές, μερικά τσιπς και σάλτσα- και το ονόμασαν γεύμα. Όπως σημείωσαν κάποιοι, κάποια εκδοχή του «κοριτσίστικου δείπνου» υπάρχει σε άλλους πολιτισμούς – tapas, mezze και banchan – εδώ και αιώνες.

Όπως και το Girl Dinner, αυτή η τάση είναι έμφυλη. Τα παλιά στερεότυπα πεθαίνουν δύσκολα και η σαλάτα συνδέεται παραδοσιακά με τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο που η καλή μπριζόλα συνδέεται με τους άντρες.

Στη μεταπολεμική δεκαετία του 1940, υπήρξε μια στιγμή όπου η παρασκευή σαλάτας θεωρήθηκε αρκετά ανδροπρεπής, τουλάχιστον από κάποιους συντάκτες.

I love having a caesar salad and fries because it is objectively so unhealthy but i’m like wellllll there’s lettuce… it’s literally a salad umm health goddess!!!

— ellie schnitt! (@holy_schnitt) May 6, 2024