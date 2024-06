Red Bull: Ανανέωσε ο Πέρες έως το 2026 (pic)

Ο Σέρχιο Πέρες θα συνεχίσει να «τρέχει» με τα χρώματα της Red Bull μέχρι το 2026, καθώς υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του για άλλα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (4/6) οι πρωταθλητές της Formula 1.

Ο 34χρονος Μεξικανός, τερμάτισε δεύτερος στη γενική κατάταξη την περασμένη σεζόν μετά τον (τρεις φορές σερί παγκόσμιο πρωταθλητή κι ομόσταυλό) του Μαξ Φερστάπεν, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Η Red Bull Racing τηρεί πλήθος από εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς, κυρίως από την αμερικανική ήπειρο, που συνδέονται άμεσα με τον Μεξικανό οδηγό – εκπρόσωπο του αμερικανικού ισπανόφωνου κόσμου στη F1 και αυτό έπαιξε ρόλο στην ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

¡Vamos Checo! 🇲🇽

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024