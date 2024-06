H «κατάρα» ξαναχτύπησε και ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε (0-3, vids)

Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, με τον Ισπανό να παίρνει τη νίκη με 3-0 σετ (6-3, 7-6 [3], 6-4) και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος που απέκλεισε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 3-0 σετ. Ο Ιταλός την ερχόμενη Δευτέρα θα ανέβει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά την απόσυρση του Τζόκοβιτς.

Ο Τσιτσιπάς το πάλεψε κόντρα στον Ισπανό, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν στην αναμέτρηση, με τον Αλκαράθ να είναι πιο αποτελεσματικός και να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Γαλλικού Όπεν. Ο Στέφανος αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ ο Ισπανός θα συνεχίσει το ταξίδι του, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου Ρολάν Γκαρός στην καριέρα του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, με τον Ισπανό λίγο αργότερα να φτάνει στο 3-1 και να κάνει σημαντικό βήμα για το 1-0 στα σετ. Ο Στέφανος προσπάθησε να αντιδράσει και να πάρει πίσω το μπρέικ, αλλά ο Ίβηρας βρήκε τις λύσεις και με 6-3 έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Αλκαράθ έκανε μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ του δεύτερου σετ και προηγήθηκε γρήγορα με 3-0. Ο Ισπανός μάλιστα λίγο αργότερα βρέθηκε στο 4-1, αλλά ο Τσιτσιπάς δεν τα παράτησε. Αντέδρασε και πήρε πίσω το μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Οι δύο τενίστες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Κάρλος προηγήθηκε με 5-1. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι για τον Ίβηρα, που έφτασε με μαθηματική ακρίβεια στο 7-3 και στο 2-0.

Alcaraz grabs the second as well 👀#RolandGarros pic.twitter.com/oDP4skuSHv

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024