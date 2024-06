O Σίνερ απέκλεισε τον Ντιμιτρόφ και ανέβηκε στο Νο.1 (3-0, vids)

Ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ συνέχισε με επιτυχία την προσπάθειά του για έναν δεύτερο τίτλο «Grand Slam» εξασφαλίζοντας σήμερα (4/6) τη νίκη 6-2 6-4 7-6(3) επί του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για να φτάσει στα ημιτελικά του Roland Garros, λίγα λεπτά αφότου επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει ο νέος Νο.1 στον κόσμο, μετά την αποχώρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς από το τουρνουά.

A sweet first Roland-Garros semi-final 🙌 #RolandGarros pic.twitter.com/0CkrsBlMJE

Αν και δεν το ήξερε εκείνη τη στιγμή, ο Σίνερ θα πάρει την πρώτη θέση στην κατάταξη την επόμενη εβδομάδα, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει το Roland Garros, αφού ο Σέρβος πρωταθλητής αποσύρθηκε με τραυματισμό στο γόνατο πριν από τον προημιτελικό αγώνα του.

Ο Σίνερ έβαλε τις βάσεις στα δύο πρώτα σετ για την 33η νίκη μιας σχεδόν αψεγάδιαστης σεζόν, αλλά ο Ντιμιτρόφ Νο. 10 στον κόσμο, ο οποίος σήκωσε τον πρώτο του τίτλο από το 2017 στο Μπρίσμπεϊν νωρίτερα φέτος και έφτασε σε άλλους δύο τελικούς, πάλεψε γενναία στο τρίτο σετ και ανάγκασε ένα τάι μπρέικ, όπου ο Σίνερ ολοκλήρωσε νικηφόρα τον αγώνα.

The first-EVER Italian man to become World No.1 ✨

Congratulations Jannik 🇮🇹#RolandGarros pic.twitter.com/83Vr4nC5wf

