«Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Αλφόνσο Ντέιβις»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει για λίγο στην άκρη την μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ και προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα ακόμα σπουδαίο deal προκειμένου να ενισχύσει τα μετόπισθεν. Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα Relevo, οι Μερένχες έχουν πάρει την απόφαση να αναβαθμίσουν τους ακραίους αμυντικούς στο ρόστερ και έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν Μονάχου.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Κάρλο Αντσελότι, έχει δώσει… εντολή να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η μεταγραφή του 23χρονου Καναδού αμυντικού, τον οποίο προορίζει για βασικό, ενώ παράλληλα ο Ιταλός προπονητής επιθυμεί και την παραμονή του Φλοριάν Μεντί για αναπληρωματικό αριστερό μπακ.

Το μόνο που μένει είναι η Βασίλισσα να φτάσει σε συμφωνία και με τους Βαυαρούς, αφού ο διεθνή άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το 2025. Ο ίδιος ο Αλφόνσο Ντέιβις φαίνεται ότι επιθυμεί να αγωνιστεί στην Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο η Μπάγερν Μονάχου αναμένεται να ζητήσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό για την παραχώρησή του.

