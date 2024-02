Ελίασον: «Θα γίνει σκληρή μάχη για τον φετινό τίτλο»

Ο Νίκλας Ελίασον παρέλαβε τα βραβεία Stoiximan Player of the Month Οκτωβρίου και Stoiximan Best Goal 14ης αγωνιστικής για το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Παναιτωλικό.

Ο εξτρέμ της Ένωσης μίλησε και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάκτηση της Super League και φέτος στο πλαίσιο της βράβευσής του ως πολυτιμότερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος για τον μήνα Οκτώβριο, πετυχαίνοντας παράλληλα και το καλύτερο γκολ.

«Η ΑΕΚ έχει καλές πιθανότητες για τον τίτλο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σουηδός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ελίασον:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα το βραβείο και ευχαριστώ όσους με ψήφισαν. Ευχαριστώ την ομάδα γιατί δουλεύουμε σκληρά. Θα είναι σκληρή η μάχη μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά έχουμε μια καλή ομάδα και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει καλές πιθανότητες για τον τίτλο», δήλωσε ο Σουηδός εξτρέμ της Ένωσης, για τον οποίον ενδιαφέρθηκε η τουρκική Σάμσουνσπορ στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, με την ΑΕΚ, ωστόσο, να αρνείται την παραχώρηση του παίκτη.

Ο Ελίασον φέτος μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 31 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ, έχοντας 3 γκολ και 7 ασίστ στο ενεργητικό του, σε 1.624 λεπτά που έχει παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο. Συνολικά με τους Κιτρινόμαυρους έχει 61 παιχνίδια, με 3 γκολ και 16 ασίστ σε 3.068 λεπτά.