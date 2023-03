Οι οπαδοί της Νιούελς σήκωσαν πανό στο γήπεδό τους, Estadio Marcelo Bielsa, για να στηρίξουν τον Λιονέλ Μέσι και να του δείξουν πως βρίσκονται στο πλευρό του, μετά την ένοπλη επίθεση στο σουπερμάρκετ που ανήκει στους γονείς της γυναίκας του, Αντονέλας Ροκούζο.

Το αναρτημένο πανό έγραφε: «Λίο είσαι η καρδιά μιας χώρας που σε αγαπά, η Νιούελς είναι μαζί σου». Η αγάπη των οπαδών της ομάδας του Ροσάριο για τον Αργεντίνο μάγο είναι δεδομένη, μιας και αποτελεί την μοναδική ομάδα εντός των συνόρων, που φόρεσε τη φανέλα της.

Αυτή την κίνηση των φιλάθλων σχολίασε και ο προπονητής της Νιούελς, Γκάμπριελ Χάινζε, δηλώνοντας: «Μόλις το έμαθα. Τέτοια πράγματα κρατούν μακριά τον Λίο και οποιονδήποτε άλλον θέλει να επιστρέψει (στην Αργεντινή)».

🚩“Leo, you’re the heart of a country that loves you. Newell’s is with you”

A new flag at the Estadio Marcelo Bielsa with a message for Messi. #Newells pic.twitter.com/RtpfkowDOr

— Newell’s Old Boys – English (@Newells_en) March 4, 2023