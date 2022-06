Μπορεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών να έχουν ολοκληρωθεί σε συλλογικό επίπεδο, ωστόσο υπάρχουν αρκετές… εκκρεμότητες στις εθνικές ομάδες. Οπως για παράδειγμα, η Βραζιλία, που θα αντιμετωπίσει σε φιλικούς αγώνες την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος εκλέκτορας, Τίτε, δεν θα έχει στην διάθεσή του για την αναμέτρηση της Πέμπτης (2/6) με την Ιαπωνία, τον Νεϊμάρ, καθώς ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, τραυματίσθηκε στην προπόνηση της «σελεσάο».

Ο αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τους Ντανίλο και Ορτίζ, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την προπόνηση και να αρχίσει αποθεραπεία.

Neymar machucou o pé direito no treino da Seleção nessa quarta, precisou de atendimento medico e não voltou mais para a atividade. Ele saiu de campo mancando e virou dúvida para enfrentar a Coreia do Sul amanhã. Coutinho treinou no lugar dele pic.twitter.com/HUFybSz2AH

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) June 1, 2022