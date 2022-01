Βασικός στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας ο Κώστας Τσιμίκας!

Ο Έλληνας αριστερός μπακ βρίσκεται στο βασικό σχήμα του Γιούργκεν Κλοπ (ο οποίος θα απουσιάσει λόγω κορωνοϊού) για το μεγάλο παιχνίδι με την Τσέλσι (18:30) στο «Στάμφορντ Μπριτζ», κερδίζοντας έτσι ακόμη μία ευκαιρία από τον Γερμανό τεχνικό.

Από την άλλη, στο «μπλε» στρατόπεδο, ο Ρομέλου Λουκάκου είναι εκτός αποστολής όπως αναμενόταν, μετά τις δηλώσεις που έκανε, με τις οποίες έβαλε… φωτιά στα αποδυτήρια της Τσέλσι.

Δείτε τις ενδεκάδες:

