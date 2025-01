ΕΕ: Η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και παραγωγής της Ευρώπης στη συνάντηση ΝΑΤΟ με τους 27 επιτρόπους

H ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης και της αμυντικής παραγωγής ήταν το θέμα της συνάντησης που είχε σήμερα (31/1) ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με το Κολέγιο των 27 Ευρωπαίων επιτρόπων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο «Grande Abbaye de La Ramée», έξω από τις Βρυξέλλες.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ευθυγράμμιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι με τις απειλές για την ασφάλεια να αυξάνονται παγκοσμίως, θα είναι ακόμη πιο σημαντικό να αξιοποιηθεί η συλλογική δύναμη των δύο οργανισμών για την προστασία των κοινών αξιών και συμφερόντων.

Εξέφρασε, επίσης, την αισιοδοξία του για τη συνέχιση της οικοδόμησης των σχέσων ΝΑΤΟ και ΕΕ, στις καλές βάσεις που έχουν ήδη δημιουργήσει.

H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχαρίστησε τον Μαρκ Ρούτε για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, μέσω μιας ανάρτησης στο «Χ», επισημαίνοντας ότι «τα πρόσφατα περιστατικά στη Βαλτική δείχνουν και πάλι πόσο κρίσιμη είναι η συνεργασία μας. Από την κοινή ανταπόκριση σε υβριδικές απειλές έως την εργασία για καλύτερη διαλειτουργικότητα, μπορούμε να τα καταφέρουμε μαζί. Η συνεργασία μας θα προετοιμάσει επίσης τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας».

Thank you for attending our College get-together @SecGenNATO

The EU and @NATO are working closely together.

The recent incidents in the Baltic again show how crucial our cooperation is.

From jointly responding to hydrid threats to working on better interoperability, we can… pic.twitter.com/F2javOnVmE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2025