«Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες» και μην αποκλείετε σε αυτές σας τις προσπάθειες εταιρείες συμμαχικών χωρών που δεν είναι στην ΕΕ, ήταν το κεντρικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την ομιλία του στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο Μαρκ Ρούτε έδωσε βάρος στη σημαχία συνοχής των ευρωπαϊκών κρατών για να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους άμυνα και ασφάλεια που απειλείται από τη Ρωσία, η οποία εκτός από τον πόλεμό της στην Ουκρανία «κλιμακώνει τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειες», μέσω κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθορών και αποπειρών δολοφονίας. «Η Ρωσία δεν είναι μόνη της, έχει στο πλευρό της την Κίνα, το Ιράν, και τη Β. Κορέα», πρόσθεσε.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να επενδύσουν «σημαντικά πάνω» από το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνα, τόνισε ο Ρούτε. «‘Εχει δίκιο η διοίκηση Τραμπ – Δεν ξοδεύουμε αρκετά», ανέφερε, ενώ επανέλαβε ότι ένας εφικτός στόχος θα ήταν οι δαπάνες να αυξηθούν στο 3% του ΑΕΠ.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ:

NATO Secretary General Mark Rutte:

Current 2% defense spending target is not enough to stay safe in the coming years. Allies will have to spend much more than 2%. Security is not free. pic.twitter.com/eeayFkk6mi

— Clash Report (@clashreport) January 13, 2025