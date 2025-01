Το εντυπωσιακό βίντεο της UEFA για τον Ροντινέι

Ο Ροντινέι έχει γενέθλια σήμερα και κλείνει σήμερα τα 33 του χρόνια, με την UEFA να κάνει ένα εντυπωσιακό βίντεο για τον Βραζιλιάνο του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θυμήθηκε τα γενέθλια του Ροντινέι και μέσα από τον επίσημο λογαριασμό στο Conference League, δημοσιεύτηκε βίντεο διάρκειας 2:16 για τον μπακ των Πειραιωτών και τη μαγική χρονιά που διένυσε με τα ερυθρόλευκα.

Στο αφιερωματικό βίντεο για τον Ροντινέι διακρίνονται οι καλύτερες στιγμές του έμπειρου Βραζιλιάνου στα περσινά νοκ άουτ του θεσμού, αλλά και στο φινάλε, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να κατακτά το τρόπαιο με τους «ερυθρόλευκους».

🔴⚪ What a campaign Rodinei had in 2023/24 👏🏆#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/eRC5BCP6JY

— UEFA Conference League (@Conf_League) January 29, 2025