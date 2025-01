Σελένα Γκομέζ: Διαγράφει συγκινητική ανάρτηση για τις απελάσεις μεταναστών μετά από online εκφοβισμό

Η Σελένα Γκόμεζ έκανε μια δημοσίευση μετά τις πρόσφατες απελάσεις μεταναστών από τις ΗΠΑ. Σε αυτή η Γκόμεζ έκλαιγε για όσα συμβαίνουν μετά από τη νέα αντιμεταναστευτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γκόμεζ προχώρησε σε διαγραφεί του συγκινητικού της βίντεο μετά από αντιδράσεις οπαδών του MAGA κινήματος και online εκφοβισμό.

«Ήθελα απλώς να πω ότι λυπάμαι τόσο πολύ», είπε η Σελένα Γκόμεζ σε ένα βίντεο που την απαθανατίζει να κλαίει.

«Όλοι οι δικοί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα δοκιμάσω τα πάντα, το υπόσχομαι» είπε.

Η 32χρονη ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας ήταν συγκλονισμένη. Η «υπερήφανη Αμερικανο-μεξικανή τρίτης γενιάς» έχει πατέρα μεξικανικής καταγωγής και η μητέρα της έχει ιταλικές ρίζες. Η Γκόμεζ έχει γεννηθεί στο Τέξας.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:

“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

