Χιονοθύελλα που δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία 130 χρόνια χτυπά την Ακτή του Κόλπου, με χιονόπτωση ρεκόρ στη Φλόριντα. Η Ακτή του Κόλπου (Gulf Coast) ξεθάβει τις πληγές της από μια χιονοθύελλα που έπληξε από το Τέξας μέχρι τη Φλόριντα, κλείνοντας αεροδρόμια και παραλύοντας τους δρόμους, σύμφωνα με το ABCnews.

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τρίτη και περισσότερες από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τετάρτη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης ακύρωσε όλες τις πτήσεις που αναχωρούν την Τετάρτη. Έχουν αναφερθεί πολλαπλοί θάνατοι λόγω τροχαίων δυστυχημάτων και υποθερμίας. Τουλάχιστον 11 έχουν επιβεβαιωθεί.

Στην περιοχή της Ατλάντα, οι αξιωματούχοι της κομητείας DeKalb κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη και καλούν όλους τους κατοίκους να καταφύγουν στα σπίτια τους λόγω της σφοδρής χειμερινής κακοκαιρίας. Πάνω από 100 αυτοκίνητα έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα στους δρόμους, εμποδίζοντας τα συνεργεία να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Έχουν σημειωθεί πολλοί τραυματισμοί ηλικιωμένων ως απόρροια των καιρικών συνθηκών.

For much of the Gulf Coast, the snowstorm that’s expected to end soon was a once-in-a-lifetime event.

Florida just saw the most snow on record, with a preliminary 8.8 inches observed in Milton — the highest snow total on record for the state. https://t.co/XIV846n5UY pic.twitter.com/ik1ZoN8nHK

— ABC News (@ABC) January 22, 2025