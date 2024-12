Πάνω από 200.000 κατοικίες σε διάφορες περιοχές στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση ανήμερα τα Χριστούγεννα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας των Βαλκανίων, καθώς χιονοθύελλα που την έπληξε προχθές Τρίτη συνέχιζε να προκαλεί προβλήματα σε χώρες της περιοχής.

Πόλεις και χωριά κυρίως στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας πλήττονται από διακοπές, σύμφωνα με τις δυο μεγαλύτερες βοσνιακές εταιρείες ηλεκτροδότησης.

Η χιονοθύελλα κόπασε χθες, ημέρα που ο καθολικός πληθυσμός γιόρτασε τα Χριστούγεννα, όμως πολλοί δρόμοι παρέμεναν κλειστοί, αποκλείοντας πολλές κοινότητες.

Δείτε βίντεο από τη Βοσνία:

Blizzard condition last night in Bosnia & Herzegovina, this is a road between Drvar and Bosanski Petrovac.

More than 1 meter of snow has fallen last night. pic.twitter.com/oz126GL94s

— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 25, 2024