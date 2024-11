Ο 22χρονος λάτρης της φύσης και Βέλγος YouTuber Storm De Beul, είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του έτους κάνοντας πεζοπορία στη Σουηδική Λαπωνία, όταν στα τέλη Οκτωβρίου παγιδεύτηκε σε ξαφνική χιονοθύελλα και πέθανε από το κρύο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του MailOnline, ο De Beul βρισκόταν περίπου μια ημέρα μακριά από το αυτοκίνητό του και είχε αρχίσει να επιστρέφει στο όχημα όταν η χιονοθύελλα χτύπησε την περιοχή του Γιοκμόκ στην Σκανδιναβία.

Φαίνεται ότι είχε επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές, αναφέροντας ότι είχε τραυματιστεί και ζητούσε βοήθεια, ωστόσο οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες εμπόδισαν οποιονδήποτε να φτάσει σε αυτόν.

Όταν οι αρχές κατάφεραν τελικά να φτάσουν στο σημείο την επόμενη ημέρα, βρήκαν τον De Beul νεκρό.

Ο De Beul βρέθηκε με τα κάτω άκρα του παγωμένα, ενώ η μύτη του φαινόταν σπασμένη, υποδεικνύοντας ότι είχε πέσει και τραυματιστεί.

Το σώμα του εντοπίστηκε επίσης σε μικρή απόσταση από τη σκηνή του, ενώ το σακίδιό του περιείχε μόνο έναν υπνόσακο και οδοντόβουρτσα.

