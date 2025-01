Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το ματς με την Έφες

Ολοταχώς προς ακόμα ένα sold out τη φετινή σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός ενόψει και της αναμέτρησης με την Αναντολού Έφες (31/1) στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί αυτή την εβδομάδα να κοντράρονται με την άλλη ομάδα της Τουρκίας, τη Φενέρμπαχτσε, όμως οι οπαδοί του… βλέπουν και πιο μπροστά από το παιχνίδι με το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Πειραϊκή ΚΑΕ, έχουν απομείνει μόλις 500 διαθέσιμα εισιτήρια στην αναμέτρηση με την Έφες και καλό θα ήταν όποιος ενδιαφέρεται να βιαστεί, καθώς δεν αναμένεται να είναι για πολύ στον… αέρα. Έτσι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δείχνουν για ακόμη μία φορά έμπρακτα την στήριξή τους, με άλλο ένα sold out, στην προσπάθεια που κάνουν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό και ηττήθηκε με 78-72 στο ΟΑΚΑ, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι είδαν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ του πρωταθλήματος να απομακρύνεται αφού αυτό καταλήγει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στους Πράσινους.

Πάντως οι Πειραιώτες δεν το… βάζουν κάτω, αφού με ανάρτησή τους στα σόσιαλ μίντια έδωσαν το μήνυμα πως θα συνεχίσουν να παλεύουν. «Δεν τελειώνει όταν χάνει, τελειώνει όταν τα παρατήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον λογαριασμό της στο X.

It’s not over when you lose. It’s over when you quit. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PAOOLY pic.twitter.com/pOTabsjrzl

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 20, 2025