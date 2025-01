Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και επισήμως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Η τελετή της ορκωμοσίας του πραγματοποιήθηκε μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου λόγω του πολικού ψύχους.

Ακουμπώντας το ένα χέρι στη Βίβλο που κληρονόμησε από τη μητέρα του και υψώνοντας το άλλο, ο Τραμπ ορκίστηκε ενώπιον του αρχιδικαστή Τζον Ρόμπερτς ότι «θα προστατεύει το Σύνταγμα».

Παρόντες στην ορκωμοσία ήταν χιλιάδες καλεσμένοι και υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν συνεχώς η σύζυγός του, Μελάνια.

Κατά την είσοδό του στην αίθουσα, ο Τραμπ θέλησε να της δώσει ένα φιλί, ωστόσο, συνάντησε ένα εμπόδιο. Το εντυπωσιακό καπέλο της με τον μεγάλο γείσο. Η τρυφερή στιγμή χάλασε και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ κατέληξε να δίνει το φιλί στον αέρα.

Αμέσως, τα σχόλια έπεσαν «βροχή» στα social media, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για το πιο άβολο «φιλί» που έχουν δει. «Το πιο αμήχανο φιλί που έχω δει στη ζωή μου», «Προσποιείται ότι τη φιλάει», «Θα φορούσα και εγώ αυτό το καπέλο αν ήξερα ότι έτσι ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να με φιλήσει» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια των χρηστών στο Χ.

Το σύνολο που επέλεξε η Μελάνια Τραμπ για τη φετινή ορκωμοσία είναι αισθητά διαφορετικό από αυτό που επέλεξε ως πρώτη κυρία το 2017, αν και τα δύο παρουσιάζουν μια ομοιότητα: κινούνται σε αποχρώσεις του μπλε.

Η πρώτη κυρία επέλεξε ένα navy blue φόρεμα και παλτό, ασορτί γόβες και καπέλο. Οι χρωματικοί τόνοι του συνόλου της σχολιάστηκαν από πολλούς με μια δόση ειρωνείας, με την Margaret Hartmann του New York να γράφει σε ένα άρθρο με τίτλο «Η Μελάνια φοράει καπέλο της Carmen Sandiego στην τελετή ορκωμοσίας» ότι το λουκ μοιάζει σαν να βρέθηκε η Carmen Sandiego σε κηδεία.

«Οι Πρώτες Κυρίες τείνουν να φορούν φωτεινά, χαρούμενα χρώματα στην ορκωμοσία, ακόμη και όταν ξέρουμε ότι είναι δυστυχισμένες(…) αλλά η Μελάνια είναι μια περίεργα αντισυμβατική πρώτη κυρία. Γιατί λοιπόν να μην φορέσει ένα καπέλο που κρύβει τα μάτια της στις περισσότερες φωτογραφίες της ημέρας της ορκωμοσίας;».

Σύμφωνα με το Women’s Wear Daily, το σύνολο της για την ορκωμοσία σχεδιάστηκε από τον Adam Lippes, ενώ το στυλιστικό κομμάτι υπογράφει ο Herve Pierr.

«Η κ. Τραμπ πραγματικά συγκλόνισε τον κόσμο το 2017, κατά την ορκωμοσία, με εκείνο το μπλε Ralph Lauren κοστούμι που θύμιζε πολύ το κοστούμι της Τζάκι Κένεντι και φαινόταν να υποδηλώνει πραγματικά ότι είχε μελετήσει τον ρόλο της πρώτης κυρίας», δήλωσε στο ABC News η Βανέσα Φρίντμαν, κριτικός μόδας των New York Times.

NEW: Melania Trump was ice cold entering the Rotunda.

Not quite the Kennedy Esq one from before.

