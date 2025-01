Ο Bad Bunny νικάει την Taylor Swift σε μια δύσκολη μάχη για την κορυφή των charts

Το «Debí Tirar Más Fotos» του Bad Bunny ανεβαίνει στο Νο. 1, αποτελώντας το τέταρτο άλμπουμ του σταρ της reggaeton που φτάνει στην κορυφή.

Η κούρσα προς την κορυφή ήταν δύσκολη, καθώς το άλμπουμ με τα 17 τραγούδια ανέβηκε στο Νο. 1 με μόλις 1.000 μονάδες διαφορά από την επανέκδοση βινυλίου «Lover (Live From Paris)» της Taylor Swift, που η τραγουδίστρια διέθεσε προς πώληση στο διαδικτυακό της κατάστημα στις 7 Ιανουαρίου.

To «Debí Tirar Más Fotos» κέρδισε 203.500 μονάδες, καθώς το «Lover: Live From Paris» της Swift επανήλθε στη λίστα με 202.500 μονάδες (όλες από πωλήσεις άλμπουμ) μετά την επανέκδοσή του σε βινύλιο (161.000 πωλήσεις μέσα σε μια εβδομάδα) και την πρώτη κυκλοφορία του ως ψηφιακό download.

Ο Bad Bunny έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 2 την προηγούμενη εβδομάδα με μόλις πέντε ημέρες «δραστηριότητας», καθώς το Billboard μετράει μονάδες μόνο από την Παρασκευή έως την Πέμπτη, ενώ το «Debí» κυκλοφόρησε την Κυριακή (5 Ιανουαρίου).

Η άνοδος του «Debí» στην κορυφή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρώτη εβδομάδα streaming, η οποία συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια streams. Το ισπανόφωνο άλμπουμ ήταν διαθέσιμο μόνο ως κανονικό LP και ως ψηφιακό download για αγορά.

«Live From Paris»

Από την αντίπερα όχθη, το άλμπουμ της Swift ήταν αποκλειστικά διαθέσιμο μόνο για αγορά είτε ως βινύλιο LP είτε ως download. Τα βινύλια της Swift εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως, ωθώντας το «Lover (Live From Paris)» να ξεπεράσει εύκολα την προηγούμενη κορυφή του, το Νο. 58 του Billboard 200 chart. Μετά από αυτή την αρχική -και πολύ περιορισμένη- κυκλοφορία τον Φεβρουάριο του 2023, η έκδοση «Live From Paris» συνέχισε να πωλείται πάνω από 1.000 δολάρια σε καταστήματα λιανικής πώλησης μεταχειρισμένων δίσκων και διαδικτυακά καταστήματα.

Πρόκειται για το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις της εβδομάδας και το live άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Billboard 200 εδώ και πάνω από πέντε χρόνια (επίσης η εβδομάδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για ένα live άλμπουμ σε βινύλιο από τότε που η Luminate άρχισε να παρακολουθεί τις πωλήσεις το 1991).

Εκτός από τη Swift και τον Bad Bunny, δεν υπάρχουν νέες κυκλοφορίες στο Top 10 αυτή την εβδομάδα: Το «SOS» της SZA παραμένει στο Νο. 3, ενώ ακολουθεί το «GNX» του Kendrick Lamar στο Νο. 4 με το «Wham» του Lil Baby να υποχωρεί στο Νο. 5 μετά από μια εβδομάδα στο Νο. 1.

Το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter βρίσκεται στο Νο. 6. Το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish παραμένει στο Νο. 7, το «One Thing at a Time» της Morgan Wallen είναι στο Νο. 9 και το «The Secret of Us» της Gracie Abrams συμπληρώνει την κορυφή στο Νο. 10.

*Με πληροφορίες από: Variety