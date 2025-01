Τραμπ προς Νετανιάχου: «Το καλό που σου θέλω η συμφωνία για τους ομήρους να κρατήσει»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων «καλύτερα να κρατήσει» (με την έννοια «το καλό που σου θέλω», it better hold), σε απάντηση ερώτησης στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News αν είναι βέβαιος ότι οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι που κρατούνται από τη Χαμάς θα απελευθερωθούν σύντομα.

«Λοιπόν, θα το δούμε πολύ σύντομα, και καλύτερα να κρατήσει», λέει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης.

Ο Τραμπ λέει ότι είπε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Απλά συνέχισε να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Θέλουμε να τελειώσει, αλλά να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που πρέπει να γίνει».

Προσθέτει ότι ο ίδιος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα συναντηθούν «αρκετά σύντομα», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι Μπάιντεν και Τραμπ επιτρέπουν στο Ισραήλ να επιστρέψει στις μάχες, είπε ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα με την υποστήριξη των ΗΠΑ, εάν το δεύτερο στάδιο της εκεχειρίας αποδειχθεί άσκοπο, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Εάν πρέπει να επιστρέψουμε στη μάχη, θα το κάνουμε με νέους, δυναμικούς τρόπους», δήλωσε ο Νετανιάχου σε δήλωση μέσω βίντεο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Μπάιντεν έδωσαν πλήρη υποστήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ να επιστρέψει στις μάχες, εάν το Ισραήλ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Β’ φάση είναι μάταιες», είπε.

Ο αριθμός των στρατευμάτων κατά μήκος της οδού Φιλαδέλφειας θα αυξηθεί παρά τη συμφωνία που ορίζει το αντίθετο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι παρέμεινε σταθερός σε τρία θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ για την κατάπαυση του πυρός.

Πρώτον, λέει, το Ισραήλ διατηρεί το «δικαίωμα να επιστρέψει στις μάχες αν χρειαστεί» με την υποστήριξη των ΗΠΑ δεύτερον, λέει, απαίτησε σημαντική αύξηση του αριθμού των ζωντανών ομήρων που επιστρέφουν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας και τρίτον, επέμεινε στη διατήρηση της παρουσίας στην οδό Φιλαδέλφειας κατά μήκος των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου.

Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ δεν θα μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων στον Διάδρομο Φιλαδέλφειας, αλλά θα τους αυξήσει κατά το πρώτο στάδιο. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της συμφωνίας που λέει ότι το Ισραήλ «θα μειώσει σταδιακά τις δυνάμεις στην περιοχή του διαδρόμου κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου».

Λέει επίσης ότι οι καταδικασθέντες Παλαιστίνιοι δολοφόνοι που απελευθερώνονται από τις ισραηλινές φυλακές δεν θα αφεθούν ελεύθεροι στη Δυτική Όχθη, αλλά θα πάνε είτε στη Γάζα είτε αλλού στο εξωτερικό. Οι κρατούμενοι που εκτίουν σοβαρή ποινή για τρομοκρατικές καταδίκες και δεν κρίθηκαν ένοχοι για φόνο θα απελευθερωθούν στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.