Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι και, πιθανότατα, θα ανακοινώσει την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Το Al-Araby Al-Jadeed, που εδρεύει στο Λονδίνο και ανήκει σε καταριανή εταιρεία, υποστηρίζει ότι θα το κάνει, με το ρεπορτάζ του να αναμεταδίδουν παλαιστινιακά και ισραηλινά ΜΜΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση από το Quds News Network:

Breaking | Al-Araby Al-Jadeed: A press conference by the Prime Minister and Qatari Foreign Minister this evening to announce the reaching of a ceasefire and prisoner exchange agreement in Gaza. pic.twitter.com/BBQrSM83u3

— Quds News Network (@QudsNen) January 15, 2025