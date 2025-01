Ο Γκουαρδιόλα παραλίγο να δείρει τον Ορτέγκα

Η Μάντσεστερ Σίτι την εφετινή σεζόν χάνει βαθμούς με όλους τους τρόπους. Οι «Πολίτες» πάνε από γκέλα σε γκέλα και ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν ξέρει τι να κάνει για να συνεφέρει την ομάδα του. Η ψυχολογία του Ισπανού προπονητή το τελευταίο διάστημα είναι εύθραυστη.

Χθες, είδε την ομάδα του να είναι μπροστά στο σκορ απέναντι στη Μπρέντφορντ μέχρι το 82ο λεπτό και στο τέλος να μην καταφέρνει να πάρει τη νίκη. Ισοφαρίστηκε σε 2-2 και ο Πεπ έχασε τον έλεγχο. Η αντίδρασή του μετά τη λήξη του αγώνα ήταν αλλοπρόσαλλη. Δεν μπορούσες να καταλάβεις αν ήθελε να δείρει τον Γερμανό τερματοφύλακα ή να τον παρηγορήσει. Για την ακρίβεια έκανε και τα δυο εναλλάξ, εκπλήσσοντας τους οπαδούς. Ο Ισπανός προπονητής θεώρησε μάλλον ότι ο Ορτέγκα έχει ευθύνη στο γκολ της ισοφάρισης και ήθελε να τον ταρακουνήσει. Όπως και να΄χει η αντίδρασή του έγινε viral!

🚨🔵 Guardiola and Ortega after Man City’s 2-2 draw against Brentford. (@OptusSport) pic.twitter.com/kJbzsi2jzd

— EuroFoot (@eurofootcom) January 14, 2025