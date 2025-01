Ένα πρωινό του Οκτωβρίου δεκάδες σκύλοι κυνηγούσαν ένα μεγαλόσωμο ζώο που κινούνταν μέσα στο πυκνό δάσος της βορειοδυτικής Κίνας, ενώ ένα θερμικό drone παρακολουθούσε από ψηλά.

«Τα σκυλιά το έχουν στριμώξει! Μαχαιρώστε το! Μαχαιρώστε το!» φώναξε ο χειριστής του drone μέσω ασυρμάτου στον κυνηγό. Ο κυνηγός έτρεξε αμέσως στο σημείο, όπου τα σκυλιά είχαν πιάσει το ζώο των 125 κιλών, και το σκότωσε, κερδίζοντας αμοιβή 2.400 γιουάν (περίπου 330 δολάρια). Ο συγκεκριμένος κυνηγός είναι μέλος μίας από τις έξι ομάδες «κυνηγών επικηρυγμένων» που προσλήφθηκαν αυτό το φθινόπωρο από την κομητεία Xiji, στη βορειοδυτική αυτόνομη περιοχή Ningxia Hui της Κίνας. Το θήραμά του ήταν ένα αγριογούρουνο.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει αναθέσει σε ομάδες κυνηγών την εξόντωση αγριογούρουνων, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος που στοχεύει στον έλεγχο του πληθυσμού τους, λόγω των καταστροφών που προκαλούν σε καλλιέργειες και των ατυχημάτων, τραυματισμών ή ακόμη και θανάτων που συνδέονται με αυτά. Τον Φεβρουάριο, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε εθνικό επίπεδο. Οι κυνηγοί απαγορεύεται να χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα ή δηλητήριο, ωστόσο η σφαγή αυτή έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, σε μια χώρα όπου η προστασία της άγριας ζωής διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς.

