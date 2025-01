Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει μια αγέλη λύκων να τρέχει προς μια κυνηγό, η οποία παραμένει ψύχραιμη και καταγράφει τη στιγμή.

Η κυνηγός και πρώην Μις Βόρεια Καρολίνα, Brittany Kichton, απαθανάτισε τη στιγμή όπου τουλάχιστον πέντε λύκοι την πλησιάζουν καθώς εκείνη κρύβεται στο δάσος.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο X από το Drury Outdoors, συγκέντρωσε έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες. «Είναι ταυτόχρονα φοβερό και τρομακτικό», σχολίασε ένας, ενώ άλλοι είδαν την κατάσταση ως «μοναδική ευκαιρία» για έναν κυνηγό.

‼20 YARDS FROM A PACK OF WOLVES‼ Give 1 word to describe how you’d feel in this scenario!!

🎥 @MissNCusa2011 pic.twitter.com/D4aokLgJ0F

— Drury Outdoors (@DruryOutdoors) January 4, 2025