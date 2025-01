Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων ξεκίνησε την Πέμπτη (2/1) το κυνήγι των λύκων στη Σουηδία, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους κατά το ήμισυ.

Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει τη θανάτωση πέντε οικογενειών λύκων, συνολικά 30 ζώων, κάτι που θεωρείται παράνομο βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σύμβαση της Βέρνης ορίζει ότι οι πληθυσμοί προστατευόμενων ειδών δεν πρέπει να μειώνονται κάτω από βιώσιμα επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, ο πληθυσμός των λύκων στη Σουηδία, ο οποίος μειώθηκε κατά σχεδόν 20% την περίοδο 2022-2023, ανέρχεται τώρα σε 375 άτομα.

Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό τους στους 170, πολύ χαμηλότερα από το ισχύον ελάχιστο των 300 που θεωρείται απαραίτητο για τη διατήρηση του είδους.

The wolf hunt is starting in Sweden today: 30 wolves—five entire families—are being targeted.

Hunted for centuries and pushed to near extinction, grey wolves are critical for biodiversity and ecosystem health. pic.twitter.com/8y11ugbgHP

— Avaaz (@Avaaz) January 2, 2025