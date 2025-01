Formula 1: Ο Fernando Alonso γυμνάζει τον λαιμό του εν όψει της νέας σεζόν και οι εικόνες προκαλούν δέος

Οι ποδοσφαιριστές δίνουν βάση στα πόδια τους. Οι βολεϊμπολίστες στα χέρια τους. Οι κολυμβητές στα χέρια τους. Ε, οι πιλότοι της Formula 1, στον λαιμό τους!

Ναι, είναι αλήθεια. Μία από της πιο βασικές προτεραιότητες των οδηγών του κορυφαίου επιπέδου, είναι η εκγύμναση των μυών του λαιμού. Αυτό γίνεται για να καταφέρουν να αντέξουν τα υπερβολικά μεγάλα -για έναν φυσιολογικό άνθρωπο- «G» που δέχονται όταν πιλοτάρουν.

Μην ξεχνάμε πως ένα μονοθέσιο της Formula 1 μπορεί να στρίψει σε υψηλότερες ταχύτητες από οποιοδήποτε άλλο. Φανταστείτε να μπαίνει κανείς σε μία στροφή 70 μοιρών με 270 χιλιόμετρα την ώρα. Πόση δύναμη χρειάζεται για να μείνει σε φυσιολογική θέση-κατάσταση; Άπειρη!

Το πόσο σημαντική είναι η δύναμη του άνω κορμού, στη Formula 1, το ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον ο πιο έμπειρος πιλότος του γκριντ, ο Fernando Alonso. Ο Ισπανός, προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τις απαραίτητες ασκήσεις και μοιράστηκε μία ανάλογη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μέγεθος του λαιμού του Alonso είναι πραγματικά τρομακτικό. Οι μύες του ξεχωρίζουν χιλιοστό προς χιλιοστό, κάτι που έκανε όλουυς τους φίλαθλους της Formula 1 να του υποκλιθούν. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως ο Alonso ετοιμάζεται να κλείσει τα 44!

Δείτε τη σχετική φωτογραφία αλλά και ένα παλαιότερο βίντεο:

FERNANDO FUCKING ALONSO HEARD ALL OF US AND GAVE US A NEW NECK VIDEO pic.twitter.com/6s1wYyjNRo

— moxie (@VETALO1989) August 20, 2024