Οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού – SNA επιτέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στις θέσεις των Κούρδων στην Βόρεια Συρία, με στόχο τον έλεγχο των υδάτινων πόρων. Η απάντηση ήρθε από τους Κούρδους, οι οποίοι σκότωσαν 37 τζιχαντιστές που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Έξι Κούρδοι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν.

Έντονες μάχες ξέσπασαν στην ανατολική επαρχία του Χαλεπιού το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο SNA εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον θέσεων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων – SDF κοντά στην πόλη Μανμπίτζ, μαζί με ταυτόχρονους βομβαρδισμούς στην περιοχή Κομπάνι.

Η κλιμάκωση της βίας έρχεται ως υπενθύμιση πως το γεωπολιτικό τοπίο της Συρίας βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά από μια μακροχρόνια περίοδο ειρήνης. Οι Τουρκικές και υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις θέλον να καταλάβουν το φράγμα Τισρίν και τη γέφυρα Κάρα Καζάκ, για να αποκτήσουν τον έλεγχο υδάτινων πόρων.

Πρωταρχικός στόχος των υποστηριζόμενων από την Τουρκία δυνάμεων φαίνεται να είναι το φράγμα Τισρίν, ενώ οι ΗΠΑ φέρονται να προσπαθούν να διατηρήσουν κατάπαυση του πυρός στη γύρω περιοχή. Οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της βορειοανατολικής Συρίας κυρίως στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, στην ανατολική όχθης του ποταμού Ευφράτη, περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο και σιτάρι.

Επιπλέον, το Ισραήλ ελέγχει σήμερα τουλάχιστον 10 μεγάλους παραπόταμους σε όλη τη Συρία, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού φράγματος Αλ Μαντάρα.

Αυτό έχει συμβάλει στο να έχουν πάρει οπλιστεί τις τελευταίες ημέρες στη Συρία διάφορες ένοπλες πολιτοφυλακές και φατρίες που ανταγωνίζονται για την πρόσβαση σε αυτές τις κρίσιμες πηγές νερού. Εκατοντάδες Κούρδοι διαδηλωτές συγκεντρώνονται στο φράγμα Τισρίν για να εμποδίσουν τον Συριακό Εθνικό Στρατό να το καταλάβουν ή να το βομβαρδίσουν.

Πιθανή κατάρρευση του Τισρίν μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες στο Ιράκ, κάτι που οι ιρακινές αρχές παρακολουθούν.

#Syria 🇸🇾: «Syrian Democratic Forces» (#SDF) has struck armed vehicles belonging to «Syrian National Army» (#SNA) near #Manbij in #Aleppo.

Group seemingly used FPV Kamikaze Drones armed with possible #Iran-made 🇮🇷 PG-7-AT «Nader» Anti-Tank RPG warheads. pic.twitter.com/mBIbeZIt5o

— Military Observer (@MilitaryObs2222) January 10, 2025