Πέθανε η Ανίτα Μπράιαντ, η οποία κατέστεψε την καριέρα της αποκαλώντας την ομοφυλοφιλία «βδέλυγμα»

Η Ανίτα Μπράιαντ, η τραγουδίστρια και πρώην βασίλισσα της ομορφιάς που είχε μια ακμάζουσα μουσική καριέρα στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, αλλά της οποίας η αντίθεση στα δικαιώματα των γκέι – αποκάλεσε την ομοφυλοφιλία «βδέλυγμα» – ουσιαστικά κατέστρεψε την καριέρα της, πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου στο σπίτι της στο Έντμοντ της Οκάλας. Ήταν 84 ετών. Η αιτία θανάτου ήταν ο καρκίνος, δήλωσε ο γιος της, Γουίλιαμ Γκριν.

«Πρωινό χωρίς χυμό πορτοκαλιού»

Η Μπράιαντ ήταν μόλις 18 ετών όταν κέρδισε τον τίτλο της Μις Οκλαχόμα και ανακηρύχθηκε δεύτερη επιλαχούσα στα καλλιστεία Μις Αμερική. Αμέσως μετέτρεψε αυτή την επιτυχία σε μια επικερδή καριέρα στο χώρο του θεάματος.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, είχε μια ομαλή πορεία – ψυχαγωγούσε στρατεύματα με τον Μπομπ Χόουπ, έδινε παραστάσεις κατά τη διάρκεια των περιοδειών του Μπίλι Γκράχαμ και τραγούδησε τον εθνικό ύμνο στο Super Bowl και το «Battle Hymn of the Republic» στον τάφο του προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Το πιο αξιομνημόνευτο είναι ότι εκπροσώπησε την Florida Citrus Commission σε μια μακρά καμπάνια τηλεοπτικών διαφημίσεων, στην οποία τραγουδούσε το «Come to the Florida Sunshine Tree» ενώ επαναλάμβανε το σλόγκαν «Πρωινό χωρίς χυμό πορτοκαλιού είναι σαν μια μέρα χωρίς ηλιοφάνεια».

Φορώντας ρούχα βολάν περπατούσε σε επαρχιακά δρομάκια (με την κανάτα με το χυμό στο χέρι), και διατυμπάνιζε ότι η βιταμίνη C κάνει θαύματα.

Η ομοφοβική εκστρατεία

Εκείνη την εποχή, στις αρχές του 1977, η κομητεία Ντέιντ της Φλόριντα -στην οποία ανήκει το Μαϊάμι, όπου ζούσε η Μπράιαντ- έδωσε την τελική της έγκριση σε ένα διάταγμα που απαγόρευε τις διακρίσεις εις βάρος των γκέι ατόμων. Μια ομάδα αντιπάλων, με επικεφαλής την Μπράιαντ, εμφανίστηκε για να διαμαρτυρηθεί. «Το διάταγμα επιδοκιμάζει την ανηθικότητα και κάνει διακρίσεις κατά των παιδιών μου που έχουν το δικαίωμα να μεγαλώσουν σε μια υγιή, αξιοπρεπή κοινότητα», είπε.

Τον Οκτώβριο του 1977, σε μια συνέντευξη Τύπου στο Des Moines, ένας διαδηλωτής πλησίασε την Μπράιαντ και της έριξε μια πίτα με κρέμα μπανάνας στο πρόσωπο. «Τουλάχιστον ήταν πίτα με φρούτα», είπε η Μπράιαντ.

Κάποιοι εξέλαβαν το σχόλιο αυτό ως αθώο υπαινιγμό για τη δουλειά της στην προώθηση φρέσκων προϊόντων- άλλοι το είδαν ως ένα ανάρμοστο ασχόλιο προς τους γκέι άνδρες.

«Δεν το μετανιώνω, γιατί έκανα το σωστό», ανέφερε η Μπράιαντ σε τηλεοπτική συνέντευξη το 1990. «Μερικές φορές πρέπει να πληρώσεις ένα τίμημα για αυτό που πιστεύεις ότι είναι σωστό».

Τα παιδικά χρόνια και η μουσική πορεία

Η Ανίτα Τζέιν Μπράιαντ γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1940 στο Μπάρνσνταλ της Οκάλας, μια μικρή πόλη στην κομητεία Οσέιτζ. Ήταν κόρη του Γουόρεν Γ. Μπράιαν και της Λενόρ Άνις (Μπέρι) Μπράιαντ. Όταν ο Γουόρεν κατατάχθηκε στο στρατό, η Λενόρ ανέλαβε μια θέση γραφείου σε μια κοντινή αεροπορική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας. Το νεαρό ζευγάρι χώρισε όταν η Ανίτα και η αδελφή της ήταν μικρές.

Ως παιδί, η Ανίτα τραγουδούσε στην εκκλησία και στα τοπικά πανηγύρια. Στην εφηβεία της, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Τάλσααι της Οκλαχόμα. Όταν η εκπομπή του CBS «Arthur Godfrey’s Talent Scouts» επισκέφθηκε την Τάλσα, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Νέας Υόρκης και κέρδισε.

Το 1958 αποφοίτησε από το Will Rogers High School στην Τάλσα και στέφθηκε Μις Οκλαχόμα.

Η πρώτη περίπου δεκαετία της καριέρας της στο χώρο του θεάματος περιελάμβανε εμφανίσεις σε σειρές όπως «The Ed Sullivan Show», «The Tennessee Ernie Ford Show», «Perry Como’s Kraft Music Hall» και «The George Gobel Show». Την πρώτη φορά που τραγούδησε στο «The Tonight Show», το 1959, παρουσιαστής ήταν ο Jack Paar.

Μεταξύ 1959 και 1961, είχε τέσσερις επιτυχίες στο Top 40: «Paper Roses», «Till There Was You», «In My Little Corner of the World» και «Wonderland by Night».

Τι έκρυβε το χαμόγελο της;

Καθώς οι αντιδράσεις για την ομοφοβική της στάση ξεθώριαζαν, επέστρεψε στην τηλεόραση το 1980 με ένα σόου, το «The Anita Bryant Spectacular», στο οποίο χαμογελούσε έντονα, γεγονός που έκανε εντύπωση σε έναν κριτικό των New York Times.

«Ο σκοπός της δεσποινίδας Μπράιαντ δεν προσδιορίζεται ποτέ με σαφήνεια», έγραψε ο Τζον Ο’ Κόνορ στην κριτική του για το σόου, «αλλά φαίνεται να στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε μπορεί να αποκλίνει από τις ιδιαίτερες αντιλήψεις της περί ευσέβειας και καθαρότητας».

Ο O’ Κόνορ πρόσθεσε ότι, παρά τις «παρόλο που φαίνεται να προωθεί την υγεία και την καλοσύνη», το μήνυμα της Μπράιαντ φαίνεται να είναι «επίμονα εχθρικό και επιθετικό». Το αφιέρωμα χρηματοδοτήθηκε από τη θρησκευτική της οργάνωση, η οποία υποστήριζε τη «θεραπεία μεταστροφής» για τους γκέι άνδρες.

Δύο μήνες μετά το τηλεοπτικό σόου, η Μπράιαντ τερμάτισε το γάμο της με τον μάνατζέρ της, τον Ρόμπερτ Έιναρ Γκριν, έναν γεννημένο στη Νέα Υόρκη πρώην disc jockey, τον οποίο παντρεύτηκε στην Οκλαχόμα το 1960. Ορισμένοι συντηρητικοί χριστιανοί θαυμαστές, σοκαρισμένοι από το διαζύγιο, απομακρύνθηκαν.

Αργότερα, η Μπράιαντ μίλησε ανοιχτά για το ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει στα τέλη της δεκαετίας του 1970. «Πήγα να κρυφτώ», είπε σε συνέντευξή της το 1990 για το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Inside Story».

Η Μπράιαντ ακολούθησε μια συγγραφική καριέρα με βιβλία όπως τα «Amazing Grace» και «Bless This Food: The Anita Bryant Family Cookbook», αλλά ο πιο πολυσυζητημένος τίτλος της ήταν το «The Anita Bryant Story: The Survival of Our Nation’s Families and the Threat of Militant Homosexuality» (1977).

*Με πληροφορίες από: New York Times | Anita Gates