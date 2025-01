Όνειρα, πόλεμος, παραμύθια: Η ιστορία ενός προγραμματιστή που πασχίζει να φτιάξει ένα παιχνίδι για τη Νάκμπα

Στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ, κατοικεί ο Rasheed Abueideh, ο βραβευμένος προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών, ο οποίος σήμερα πουλάει ξηρούς καρπούς για να συντηρήσει την οικογένεια του. Πριν από μια δεκαετία, δημιούργησε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με τίτλο «Liyla and the Shadows of War», για έναν άνδρα που πασχίζει να βρει ένα ασφαλές καταφύγιο για τον ίδιο και την κόρη του – αλλά καθώς πέφτουν γύρω τους πύραυλοι, αντιλαμβάνεται με γοργούς ρυθμούς ότι η ασφάλεια αποτελεί άπιαστο όνειρο.

Όταν το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2016, αρχικά απορρίφθηκε από την Apple λόγω ακατάλληλου περιεχομένου, απόφαση που ανατράπηκε μετά από μια εβδομάδα λόγω της κατακραυγής, σύμφωνα με τον Guardian.

Όνειρα και μαξιλάρια

Παρά την αναγνώριση που έλαβε το παιχνίδι, ο Abueideh δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει χρηματοδότηση για το επόμενο πρότζεκτ του με συμβατικά μέσα. Το παιχνίδι που οραματίζεται να κυκλοφορήσει είναι το «Dreams on a Pillow» και αφορά τη Νάκμπα του 1948, αφηγούμενη μέσα από ένα λαϊκό παραμύθι για μια μητέρα στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο, κατά τον οποίο εκτοπίστηκαν περισσότεροι από τον μισό παλαιστινιακό πληθυσμό.

Σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξη του στην Keza MacDonald του Guardian, το παιχνίδι του έχει απορριφθεί πάνω από διακόσιες φορές, από εκδότες και παρόχους πολιτιστικών επιχορηγήσεων, επειδή θεωρείτο αμφιλεγόμενο. «Το να μιλάμε για την ιστορία των Παλαιστινίων ήταν πάντα απαγορευμένο», υποστήριξε.

Το λαϊκό παραμύθι που ενέπνευσε το «Dreams on a Pillow» μιλάει για μια μητέρα που τρέχει στο σπίτι της για να πάρει το μωρό της πριν φύγει, μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι το έσκασε με ένα μαξιλάρι. Στο παιχνίδι, περνάει τις μέρες της προσπαθώντας να φτάσει στο Λίβανο μετά τη σφαγή στην Ταντούρα και τις νύχτες της ονειρεύεται την Παλαιστίνη που γνώρισε ως παιδί.

«Είμαι πανευτυχής»

Τώρα, για άλλη μια φορά, ο πόλεμος οργιάζει στον τόπο του Abueideh. Όμως, δηλώνει αποφασισμένος να διηγηθεί αυτή την παλαιστινιακή ιστορία. Με τη βοήθεια μιας μικρής ομάδας προγραμματιστών και συμβούλων από την περιοχή και όχι μόνο, ξεκίνησε μια εκστρατεία χρηματοδότησης με την ελπίδα να κάνει πραγματικότητα το «Dreams on a Pillow».

«Η μόνη μας επιλογή ήταν η χρηματοδότηση από τον απλό κόσμο, αλλά ακόμη και αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, επειδή όλες οι μεγάλες πλατφόρμες crowdfunding δεν αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη», λέει ο Abueideh. Η ομάδα στράφηκε στο LaunchGood, μια πλατφόρμα με επίκεντρο τους μουσουλμάνους, όπου πέτυχε τον στόχο χρηματοδότησης στις 7 Ιανουαρίου.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν είναι αρκετά ώστε να καλύψουν το μισό κόστος ανάπτυξης του παιχνιδιού και ελπίζει ότι μόλις το παιχνίδι αρχίσει να παίρνει μορφή, θα είναι πιο εύκολο να βρεθούν και τα υπόλοιπα.

«Είμαι πανευτυχής», λέει ο ίδιος στον Guardian. «Η υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη σελίδα της καμπάνιας ήταν συγκλονιστική, αποδεικνύοντας πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ιστορία της Παλαιστίνης … Δεν περίμενα αυτό το επίπεδο επιτυχίας».

Από το 1948

O Abueideh εκτιμά ότι θα χρειαστούν δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί- η σελίδα crowdfunding περιέχει τη διαβεβαίωση ότι «έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σαφές σχέδιο για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια σε περίπτωση εξαφάνισης, τραυματισμού ή θανάτου του Rasheed από το χέρι της συνεχώς επεκτεινόμενης ισραηλινής επιθετικότητας στη Δυτική Όχθη».

«Ο στόχος είναι να αφήσουμε τον παίκτη να νιώσει και να καταλάβει τι συνέβη στους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια αυτής της σκοτεινής εποχής, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή», λέει ο Abueideh στον Guardian. «Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι η εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων είναι μια συνεχής διαδικασία που ξεκίνησε το 1948. Σε αυτό το σημείο, [οι παίκτες] θα είναι σε θέση να καταλάβουν τι συμβαίνει σήμερα και θα μπορούν να πάρουν θέση», προσθέτει.

