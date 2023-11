Γιατί οι νέοι οργανώνουν διαδηλώσεις στo εικονικό περιβάλλον των videogames

Καθώς το πυκνό, μοβ σούρουπο καταλαγιάζει, ένα τσούρμο διαδηλωτών κατηφορίζει στον παραλιακό δρόμο με αμείωτη ενέργεια, με τα πόδια τους να διασχίζουν το γερασμένο πλακόστρωτο με σχεδόν αψεγάδιαστη ομοφωνία. Πρόκειται για μια σκηνή που θα μπορούσε να έχει παρθεί από τις πλατείες κάθε πρωτεύουσας αυτό το Σαββατοκύριακο, με τη διαφορά ότι οι φιγούρες που διαδηλώνουν και κρατούν παλαιστινιακές σημαίες αποτελούνται από ογκώδη pixel νέον και όχι από ανθρώπινη σάρκα ή οστά – και οι δρόμοι που βαδίζουν σταθερά δεν υπάρχουν σε καμία χώρα, παρά μόνο μέσα στα στρώματα κώδικα που απαρτίζουν τον εικονικό κόσμο του Roblox.

Το βίντεο, το οποίο από τότε έχει γίνει viral, είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα διαμαρτυριών IRL που κυριεύουν εικονικούς κόσμους. Με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, νεαροί χρηστές κατέκλυσαν τους σέρβερ του Club Penguin για να καταγγείλουν τη νίκη του πρώην προέδρου σε μια εκλογική διαδικασία για την οποία ήταν πολύ μικροί για να ψηφίσουν. Το 2020, νέοι που ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους κατέφυγαν στο Toontown, το Habbo και το Roblox για να οργανώσουν διαδηλώσεις του Black Lives Matter εν μέσω απαγορεύσεων lockdown.

Την ίδια χρονιά, ακτιβιστές του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησαν το νεοεμφανιζόμενο Animal Crossing: New Horizons για να ασκήσουν κριτική στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping φτιάχνοντας ψηφιακά πανό με το πρόσωπο του, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να απαγορεύσει την πώληση του παιχνιδιού στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα.

