Η Δανία είναι «ανοιχτή στον διάλογο» και δήλωσε έτοιμη να «συνεργαστεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

Το Βασίλειο της Δανίας, που περιλαμβάνει την ηπειρωτική Δανία, τη Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες , είναι «ανοιχτό σε διάλογο με τους Αμερικανούς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, ίσως ακόμη πιο στενά από ό,τι κάνουμε ήδη», δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Denmark ‘open to dialogue’ with US on Arctic amid Trump bid to take over territory

