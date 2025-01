Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο Έλις Ντίσμορ από τη Βρετανία, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε και μαχαίρωσε επανειλημμένα μία 15χρονη που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο.

Ο 24χρονος καταδικάστηκε σε 38 χρόνια κάθειρξης και πέντε επιπλέον χρόνια υπό επιτήρηση για την απόπειρα δολοφονίας, την κατοχή όπλου και άλλες 25 κατηγορίες, όπως η παραγωγή άσεμνων φωτογραφιών ανηλίκων. Το δικαστήριο τον χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Ο Ντίσμορ, που τα βρετανικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν παιδόφιλο, χρησιμοποίησε ψεύτικα προφίλ στα social media, προσποιούμενος τον έφηβο, για να προσεγγίσει το θύμα του.

Τον Ιούνιο του 2023 παρακολούθησε τη μαθήτρια και, ενώ εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της από το σχολείο, την πλησίασε και στη συνέχεια την καταδίωξε, μαχαιρώνοντάς την πέντε φορές στην πλάτη και στο στήθος.

A pedophile who stalked and repeatedly stabbed a 15-year-old girl he had met online and hounded for sexual selfies has been jailed for 38 years

Ellis Dismore, 24, befriended the girl by pretending to be a teenage boy before plaguing her with threats and attacking her on a… pic.twitter.com/1Xj6so3UBO

