Mία νέα αρρωστημένη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ήρθε στο φως, αυτή τη φορά από το Λονδίνο.

Μία μητέρα εξέδιδε την 15χρονη κόρη της σε παιδόφιλο, προκειμένου εκείνος να ικανοποιεί τις αισχρές πράξεις του. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η γυναίκα -που δεν μπορεί να κατονομαστεί για να διατηρηθεί η ανωνυμία του παιδιού- εξέδιδε από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάρτιο του 2024 το κορίτσι στον Ferdous Ahmad για να το κακοποιεί.

Η αστυνομία ξεκίνησε τις έρευνες τον Μάρτιο, όταν έλαβε μια πληροφορία ότι ο Ahmad επικοινωνούσε σεξουαλικά με την έφηβη κοπέλα. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν τότε να εντοπίσουν τη μητέρα, η οποία εξέδιδε την κόρη της στον συγκεκριμένο άντρα για να την κακοποιεί σεξουαλικά.

Ο 38χρονος από το Μπρίξτον και η γυναίκα από το Τάουερ Χάμλετς κρίθηκαν ένοχοι μετά από δίκη δύο εβδομάδων και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Συγκεκριμένα, ο Ahmad καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, συμμετοχή σε σεξουαλική δραστηριότητα παρουσία παιδιού και υποκίνηση παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Η μητέρα της 15χρονης καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για δύο κατηγορίες που αφορούν την πρόκληση παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα και την υποκίνηση παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Η αστυνομία ανησυχεί ότι ο Ahmad μπορεί να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και άλλα παιδιά και απευθύνει έκκληση σε θύματα και μάρτυρες να μιλήσουν.

Σε δηλώσεις του, ο ντετέκτιβ Matthew Cranston, από την ομάδα έρευνας για την κακοποίηση παιδιών Central East, υπογράμμισε: «Αυτή ήταν μια πραγματικά οδυνηρή εμπειρία για το παιδί και χαίρομαι που και οι δύο εμπλεκόμενοι έλαβαν τις κατάλληλες ποινές φυλάκισης. Παραμένουμε σοβαρά ανήσυχοι σχετικά με τη φύση του εγκλήματος του Ahmad. Εάν τον αναγνωρίζετε και έχετε συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή του με ένα παιδί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 101, με το @MetCC στο X ή κάντε μια αναφορά στον ιστότοπο της Met».

Mother who sold her own child to a paedophile, 38, is jailed alongside him after sickening London sex abuse case https://t.co/MW8MaO4uma pic.twitter.com/LeUtCM14SN

— Daily Mail US (@DailyMail) December 17, 2024