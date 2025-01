6,9 Ρίχτερ χτυπούν το Θιβέτ - «Υπάρχουν νεκροί»

Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες την πόλη Χικάτσε στο Θιβέτ της Κίνας, μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV (εικόνα από το Χ, επάνω, με το επίκεντρο του σεισμού στον χάρτη).

📢Strong 7.0 Earthquake in Xizang China only 17 kilometers deep!! There is probably a lot of damage in the area, the movement was perceived even in Nepal, Bhutan, Bangladesh, India! #Nepal #Tibet #earthquake #nepal #kathmandu pic.twitter.com/bnUXrDY2er

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας) και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε εξάλλου έκτακτο δελτίο του κέντρου σεισμολογικών δικτύων της Κίνας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, υπάρχουν «νεκροί σε τρεις κοινότητες».

Το μέσο υψόμετρο στην περιοχή γύρω από το επίκεντρο είναι περίπου 4.200 μέτρα, αναφέρει το CCTV.

Στο μεταξύ, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως έγιναν αισθητές ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι υπάρχουν λίγες κοινότητες σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, το οποίο εντοπίστηκε σε απόσταση 380 χιλιομέτρων από τη Λάσα, την πρωτεύουσα του Θιβέτ.

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού του Νεπάλ οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους και οι δρόμοι γέμισαν με κόσμο που ξύπνησε από τον σεισμό.

Update:

An earthquake of magnitude 7.1 struck Nepal this morning, with the epicenter 93 km NE of Lobuche at 6:35 am, as per USGS. Tremors were felt in the Kathmandu Valley around 6:50 am. #NepalEarthquake #Earthquakes

Video from kathmandu Nepal, source : #nepalgunj pic.twitter.com/R0GS5iz115

— MIDDLE EAST NEWS (@middleeastnevs) January 7, 2025