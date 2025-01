Lewis Hamilton: Ένας θρύλος, ετών 40!

Ο Lewis Hamilton είναι ο άνθρωπος που έχει αλλάξει την ιστορία της Formula 1. Είναι ο μοναδικός που έπιασε τον τεράστιο Michael Schumacher σε πρωταθλήματα και που ξεπέρασε τους πάντες σε αριθμούς.

Σήμερα, 7 Ιανουαρίου του 2025, ο Βρετανός θρύλος του αθλήματος, έχει γεννέθλια. Ο Lewis Hamilton, ο -με βάση τα στατιστικά- κορυφαίος πιλότος όλων των εποχών στη Formula 1, κλείνει 40 χρόνια ζωής.

Ο Lewis Hamilton γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 1985. Ως έφηβος, ο πατέρας του, Anthony, εργάστηκε σε διάφορες δουλειές για να μπορέσει ο γιος του να συνεχίσει την καριέρα του στο καρτ. Ευτυχώς, αυτό απέδωσε καρπούς.

Ο Hamilton υπέγραψε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της McLaren-Mercedes, με τον τότε επικεφαλής της ομάδας, Ron Dennis να ξεχωρίζει το ταλέντο του. O Hamilton πήρε εμπειρίες από τη Formula Junior πριν υπογράψει για τη McLaren το 2007.

Τότε, στην πρώτη του σεζόν παραλίγο να κάνει το απίθανο.

Τερμάτισε μόλις έναν βαθμό πίσω από τον πρωταθλητή, Kimi Raikkonen. Κάτι που δεν θα είχε συμβεί, αν δεν υπήρχε μια μεγάλη κόντρα με τον Fernando Alonso, τότε ομόσταυλό του.

▪ Breaks Ayrton Senna’s record for most Grand Prix led from start-to-finish – 19 races #MondayMotivation pic.twitter.com/Z5QlHr0NOm

▪ Breaks Alain Prost’s record for the most wins at a driver’s home Grand Prix – seven victories

Κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο με τη McLaren, στη Βραζιλία μόλις την επόμενη χρονιά. Μετά από μερικά χρόνια πολλών νικών, αλλά όχι ενός δεύτερου τίτλου, ο Hamilton μετακόμισε στη Mercedes για τη σεζόν 2013.

Αν και πολλοί τον κατέκριναν για την επιλογή του, αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η πιο σημαντική κίνηση της καριέρας του και μια από τις πιο καθοριστικές στην ιστορία του αθλήματος.

Με την αρχή της turbo hybrid εποχής, ο Hamilton θα κέρδιζε άλλους έξι παγκόσμιους τίτλους με τη γερμανική ομάδα σε ένα απίστευτα επιτυχημένο stint πριν αποχαιρετήσει για τη Ferrari το 2025.

Από το 2007, ο Χάμιλτον έχει κατακτήσει επτά παγκόσμια πρωταθλήματα. Να τα πούμε… επτάμισι; Ας τα πούμε…

Από τα 356 Γκραν Πρι που έχει εκκινήσει έχει πάρει τη νίκη σε 105, γεγονός που τον καθιστά τον κάτοχο του ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στο άθλημα.

Thank you to all of you who voted for Lewis tonight 🙏@F1 World Champion. The most wins of any driver in F1 history… and now #SPOTY winner 2020! 🏆

What a way to end an incredible year! ❤ pic.twitter.com/b7yzd8VN8E

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 20, 2020