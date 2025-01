Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ταξίδεψε χθες (τοπική ώρα) στη Φλόριντα για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ αργότερα αυτόν τον μήνα.

Μέλη του θερέτρου Μαρ-α-Λάγκο του επερχόμενου Αμερικανού προέδρου υποδέχθηκαν τη Μελόνι με χειροκροτήματα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων και από δημοσιογράφους.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni is visiting Trump in Mar-a-Lago today.

Meloni is on a mission to strengthen relations between European and American conservative leaders. Meloni has also met with Javier Milei on numerous occasions in recent months.

🇺🇸🇮🇹🇦🇷 pic.twitter.com/1lVsSV4OJS

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2025