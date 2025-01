Ήλιος, παραλία, μπικίνι: Η solo πρωτοχρονιάτικη εμφάνιση της Κάια Γκέρμπερ «φωνάζει» ότι είναι single

Στον χώρο της μόδας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς τις πρώτες της πόζες της έκανε από τα 10 της χρόνια. Άλλωστε η Κάια Γκέρμπερ είναι η κόρη της -μια φορά supermodel, για πάντα supermodel- Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ραντ Γκέρμπερ.

Ωστόσο, η 23χρονη, φαίνεται ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερα τη βοήθεια της διάσημης μητέρας της. Η Κάια Γκέρμπερ εδώ και μια επταετία θεωρείται από τα πιο hot ονόματα στις πασαρέλες, τις οποίες έχει κατακτήσει με το σπαθί της, κερδίζοντας από το βραβείο Model of the Year στα The Fashion Awards μέχρι μια μόνιμη θέση μπροστά από τον φακό του Αλέσαντρο Μισέλ για τον οίκο Valentino.

Και τώρα είναι έτοιμη για το επόμενο μεγάλο στοίχημα της καριέρας της: ο κινηματογράφος. Τα τελευταία χρόνια η Κάια Γκέρμπερ έχει τολμήσει μερικές εμφανίσεις στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, ωστόσο το 2025 πάει να τα παίξει όλα για όλα.

Όπως είναι γνωστό έχει ήδη συμφωνήσει να συμμετέχει σε δύο νέες παραγωγές «Outcome» και «Mother May», αλλά και στην επερχόμενη σειρά «Overcompensating».

Μοναδικό «μελανό» σημείο αυτής της -όπως όλα δείχνουν- αψεγάδιαστης χρονιάς που έρχεται, η προσωπική της ζωή. Εδώ και τρία χρόνια η Κάια Γκέρμπερ είναι ζευγάρι με τον γνωστό ηθοποιό Όστιν Μπάτλερ. Ή για την ακρίβεια, ήταν.

Οι δυο τους έχουν να εμφανιστούν μαζί από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ για την Πρωτοχρονιά η κόρη της Σίντι Κρόφορντ προτίμησε να αφήσει τα κρύα της Νέας Υόρκης και να πάει στη ζέστη και τις παραλίες του Μεξικού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πρόκειται για ένα solo ταξίδι, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις φήμες που ακούγονται εδώ και μήνες, ότι έχουν πέσει οι τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Όστιν Μπάτλερ.